2017 TEOG Sınavının Ardından Soru ve Cevaplar Erişime Açıldı

Aylardır süren heyecanlı bekleyişin ardından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) tamamlandı. Yüzbinlerce öğrencinin ter döktüğü sınavda dün sabah Türkçe, Matematik ve Dün Kültürü sınavları gerçekleştirildi. Bu sabah gerçekleştirilen oturumda ise Fen Bilimleri ve İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavları yapıldı. Sınavların bitmesinin ardından 2017 TEOG soru ve cevapları erişime açıldı.

İşte merakla beklenen TEOG sınavının soru ve cevapları:

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2017 TEOG'DA PUAN HESAPLAMA

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı HesaplamasI: Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması: Öğrencilerin 6, 7 ve 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır