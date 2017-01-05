2017 Sut ve Genel Sağlık Sigortası Stratejileri Toplantısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Genel Başkanı Gürsel Baran, "Darbe girişimi ve canlı bomba saldırıları ile emellerine ulaşamayan ihanet şebekeleri ve terör örgütleri, eylemlerini vahşetin zirvesine doğru taşıyor. Şunu herkes iyi bilsin ki, bu saldırıların hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecektir" dedi.



ATO'da 2017 Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) ve Genel Sağlık Sigortası Stratejileri masaya yatırıldı. ATO'da Sağlık Özel İhtisas Komisyonu organizasyonuyla Ankara'da bulunan özel sağlık sektörü temsilcileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerini bir araya getiren geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. 2017 yılına ilişkin genel sağlık sigortasıyla ilgili öngörüler değerlendirildiği toplantıya ATO Genel Başkanı Gürsel Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, SGK Başkan Yardımcısı Op.Dr. Orhan Koç ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Dr. İhsan Şahin katıldı.



Konuşmasına yeni yılın ilk saatlerinde masum ve silahsız insanları hedef alan terör saldırısını lanetleyerek başlayan ATO Başkanı Baran, "Dünyanın en zor coğrafyasında, ateş çemberinin tam ortasında yer alan ülkemiz ve milletimiz zor bir sınavdan geçiyor. Darbe girişimi ve canlı bomba saldırıları ile emellerine ulaşamayan ihanet şebekeleri ve terör örgütleri, eylemlerini vahşetin zirvesine doğru taşıyor. Hiçbir değer tanımayan, insanlıktan nasibini almamış caniler, ülkemizin toplumsal huzuruna, istiklal ve istikbaline kast ediyor. Ancak milletimiz, farklı yaşam tarzları üzerinden oluşturulmaya çalışılan fay hattının ve oynanan senaryonun farkındadır. Şunu herkes iyi bilsin ki, bu saldırıların hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Sağduyulu milletimiz, Allah'ın izniyle birlik ve beraberliğini muhafaza ederek tüm bu zorlukların üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.



"Ticaret Ankara Ticaret Odası'nda konuşulur"



Toplantının amacına ve ATO'nun hedefine değinen Baran, "ATO yönetimine geldiğimiz ilk gün bu odanın varlık sebebi olan ticaretin geliştirilmesi ve büyütülmesi, istihdamın ve kalkınmanın genişletilmesi için bir karar aldık. 'Ticaret Ankara Ticaret Odası'nda Konuşulur' diye bir slogan ortaya koyduk. Bu slogan ile özelde Ankara'nın genelde ise Türkiye'nin ticaretini, tüccarını, istihdamını, kalkınmasını ilgilendiren her konunun odamızda konuşulmasını, tartışılmasını, tarafların bir araya gelmesini hedefledik.



Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik süreçte, daha çok üretmek ve daha çok kalkınmak için sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı konuşmayı, çözüm yolları bulmayı ve tüm engelleri aşmayı ilke edindik. İşte bu doğrultuda Odamıza kayıtlı tüm sektörleri muhatap kurumlar ile buluşturarak, konuşturarak daha üretken ve verimli bir hale getirmek istiyoruz. Bugünkü toplantımızın konusunu, Sağlık Uygulama Tebliği ve Genel Sağlık Sigortası stratejilerinin 2017 yılı öngörüleri oluşturuyor. Sağlık alanında hizmet veren çok sayıda üyemiz bulunduğu için bu konu bizim açımızdan çok önemli" şeklinde konuştu.



"Sağlık cirolarının yüzde 90'ı özel sağlık hizmetleri sektörü tarafından yapılıyor"



Sadece Ankara'da 40 bin kişiye istihdam alanı oluşturan sağlık işletmelerinin, son 10 yıl içinde personeline ortalama yüzde 200 zam yaptığı ifade ederek konuşmasına devam eden Baran, "Mal, cihaz ve hizmet alımlarında yüzde 100'den fazla artışlar ile karşı karşıya kaldı. Bütün bu maliyet artışlarına karşın gelir kalemlerindeki fiyatları sabit bırakıldı hatta bazı kalemlerde geriye gitti. Sektördeki işletmeler 10 yıl önce hangi fiyata film çekiyor ya da ameliyat yapıyor ise bugün aynı fiyata yapıyor. Bu konularla ilgili olarak, sağlık sektöründe hizmet veren üyelerimiz adına yardım ve hassasiyetinizi bekliyoruz. Sadece Ankara'da 2010 yılında var olan 250 tıp merkezi sayısı bugün 75 rakamına düştü. Kamu hastalarına hizmet veren özel hastanelerimizin ve tıp merkezlerimizin önemli bir kısmı bugün SSK ve vergi borçlarını bile ödemeyecek hale geldi. Bu alanda ülkemizin kazandığı Sağlık cirolarının yüzde 90'ı özel sağlık hizmetleri sektörü tarafından yapılıyor. İlimizdeki 36 özel hastaneden 24'ü sağlık turizmi yapıyor. Sağlık turizmi istatistiklerine göre, 2015 yılında özel hastanelerin toplam hasta sayısı 21 bin 412. Bunun 15 bin 55'i sağlık turizmi hastası. Aynı yıl kamu hastanelerinin toplam hasta sayısı 4 bin 652. Bu rakamın bin 883'ünü sağlık turizmi hastaları oluşturuyor. Rakamlardan da görüldüğü üzere sağlık sektörünün ayakta kalması, sadece bu alanda hizmet verenler için değil, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için de gerekli. Bu nedenle sektörün bu sıkıntılarının anlaşılarak, taleplerimizin gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, gerek Sosyal Güvenlik Kurumumuz gerekse Maliye Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız tarafından dikkate alınacağını umuyoruz" diye konuştu. - ANKARA