2017 Sonunda Gayrimenkul Rekora İmza Atacak"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, mart ayı konut satış rakamlarına ilişkin, "2017 yılı sonunda gayrimenkul sektöründe satışların yine bir rekora imza artacağı kanaatindeyiz." dedi.



Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayı satış rakamlarından oldukça memnun olduklarını ifade etti.



TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artarak 128 bin 923'e ulaştığını bildiren Elmas, 2017'nin ilk çeyrek rakamlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 büyüyerek 326 bin konut satışı gerçekleştirildiğini, sektör olarak ilk çeyreği çok iyi bir performansla kapattıklarını kaydetti.



Elmas, "Rakamdaki artışa elbette ki 20 yıla uzayan vade kampanyasının etkisi yüksek oldu. Şubat ayında başlayan ve mart ayı sonuna kadar devam eden kampanyanın satışlar üzerinde ki olumlu etkilerini yaşadık ve 240 aya kadar uzayan vadeler konutu daha ulaşılabilir hale getirdi. Tabi kredi faizlerinin 0,90 seviyesinde olması da konut alımlarına olumlu yönde etki etti." değerlendirmesinde bulundu.



Elmas, şunları ifade etti:



"Verilere baktığımız zaman ilk kez satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 7,6 artarak 56 376 olurken, ikinci el konut satışları da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 11,9 artış göstererek 72 bin 547 oldu. Yabancıya konut satışı geçen yıla oranla yüzde 1 düşüş yaşasa da bu durumun önümüzdeki aylarda artışa geçeceğinin sinyallerini alıyoruz. 2017 yılı sonunda gayrimenkul sektöründe satışların yine bir rekora imza artacağı kanaatindeyiz. Hükümetimiz sene başından bu yana sektörü rahatlatacak uygulamaları sırasıyla devreye aldı.



Referandum sonrası ise hükümetimizden beklentimiz sektörün finansal derinliğinin artırılması yönündedir. Banka kredileri ile ilerleyen sektörümüzde Gayrimenkul Sertifikası gibi farklı enstrümanlar etkin bir şekilde devreye alınmalı. Ayrıca banka kredilerinin de yıl sonuna kadar 0,9 seviyesinde kalması gerektiğini düşünüyoruz. İpotekli satışlarda yüzde 29'luk bir artış söz konusu. Bu da konut kredi faiz oranlarının sektör üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor."