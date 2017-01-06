2017 Otomotiv Sektörü İçin Zor Olacak"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, sektörde 2017'nin zor geçeceğini belirterek, yeni yılda pazarın adetsel olarak yüzde 5-10 arasında daralabileceğini savundu.



Gülan, OYDER'in İzmir'de düzenlenen 30'uncu bölge toplantısında, otomotiv politikalarının vergi düzenlemeleri açısından sürekli değişkenlik gösterdiğini ileri sürdü.



Türkiye otomotiv pazarının 2016'yı, önceki yıl kırılan satış rekoruna yakın seviyelerde kapattığını dile getiren Gülan, şöyle konuştu:



"Türkiye otomotiv pazarında ODD tarafından açıklanan rakamlara göre, 2016 yılı ocak-aralık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 983 bin 720 satış gerçekleşmiştir. Ağır vasıta rakamları daha açıklanmadı ama geçen yıla yakın bir seviyede olacağını görüyoruz. 2016 yılındaki çeşitli siyasi ve ekonomik gelişmeler ile kurlardaki dalgalanmalara rağmen adetsel olarak yine de başarılı sayılabilecek bir dönemi geride bıraktık. 2015 yılında ağır vasıta dahil 1 milyon 11 bin satış yaptığımız iç pazarımız 2016 yılında da yakın seviyelerde kapandı."



Ekonomik ve siyasi gelişmelere rağmen yılı başarıyla kapatan sektörün yeni yılda zorluklara karşı mücadele vereceğini anlatan Gülan, vergi artışlarının beklentileri etkilediğini kaydetti.



Gülan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yıl, zor bir yıl olacak. Herkes gibi bizler de 2017 bütçelerimizi yeniden yapmak durumunda kaldık. Çünkü böyle bir kur artışı ve hiç hesapta olmayan ÖTV artışı, beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesine sebebiyet verdi. Bu aşamada bugünkü durduğumuz yerden bakarak pazarda adetsel olarak 2017 yılında yüzde 5-10 arasında bir daralma olabileceğini düşünüyoruz. Bu zorluklara karşı sektördeki üreticiler, distribütörler ve yetkili satıcıların bir araya gelerek çözüm üretmeleri gerekiyor."