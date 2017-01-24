Sinemaseverlerin merakla beklediği 2017 Oscar adayları açıklandı. Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'de (Golden Globe) 6 dalda ödül alan müzikal yapım "La La Land", en iyi film, en iyi erkek ve kadın oyuncu ile en iyi yönetmen kategorilerinin de aralarında bulunduğu 14 dalda aday gösterilerek bu alandaki rekora ortak oldu.
En İyi Film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridges
Hidden Figures
Lion
Moonlight
Hell or High Water
La La Land
Manchester by the Sea
Filmin baş rollerini paylaşan Ryan Gosling ve Emma Stone'un şansının oldukça yüksek olduğu düşünülüyor.
İlk gösterimini Venedik Fİlm Festivali'nde yaptığından bu yana kendisinden oldukça söz ettiren bilim kurgu filmi Arrival / Geliş de en iyi film adayları arasında. Denis Villeneuves'in yönetmenliğindeki Geliş, uzaylıları anlamaya çalışan bir dil profesörünün hikayesini konu ediniyor.
Bu yıl 89. kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri'nde (Oscar) en iyi erkek oyuncu adayları da oldukça iddialı. En iyi yönetmen adayları arasındaki Kenneth Lonergan'ın (Manchester by the Sea) filminde iyi bir performans sergileyen Casey Afflec heykelciğe göz kırpanlar arasında.
En iyi erkek oyuncu adayları
Casey Afflec, (Manchester By the Sea)
Andrew Garfield, (Hacksaw Ridge)
Ryan Gosling (La La Land)
Viggo Mortensen (Captain Fantastic)
Denzel Washington, (Fences)
Daha önce üç kez heykelciğin sahibi olan Meryl Streep ise bir kez daha (Florence Foster Jenkins) filmiyle aday gösterilerek, Oscar'a en çok aday olan kadın oyuncu unvanını elde etmiş oldu.
En iyi kadın oyuncu adayları
Isabelle Huppert (Elle)
Ruth Negga (Loving)
Natalie Portman (Jackie)
Emma Stone (La La Land)
Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)
En İyi Yabancı Film adayları arasındaki yarışın da çekişmeli olacağı söyleniyor. Adaylar arasında bir İran yapımı olan (The Salesman) ve Alman yapımı olan (Tnoi Erdman) güçlü adaylar arasında.
En İyi Yabancı Film
Land of Mine, Danimarka
A Man Called Owe, İsveç
The Salesman, İran
Tanna, Avustralya
Tnoi Erdman, Almanya
Mel Gibson en iyi yönetmen adayı
Ünlü Oyuncu Mel Gibson da İkinci Dünya Savaşı'nda geçen (Hacksaw Ridge) adlı filmiyle en iyi yönetmen adayı
En iyi yönetmen adayları Denis Villeneuve (Arrival)
Mel Gibson (Hacksaw Ridge)
Damien Chazelle (La La Land)
Barry Jenkins (Moonlight)
Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea).
Auteur: avatar"/>euronews-tr
Tags: Ödül ABD Oscar adayları açıklandı Sinema 2017 Hollywood Gepost: 24 januari 2017
2017 Oscar Adayları Açıklandı
Sinemaseverlerin merakla beklediği 2017 Oscar adayları açıklandı.
Kaynak: Euronews.com
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads