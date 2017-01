Sinemaseverlerin merakla beklediği 2017 Oscar adayları açıklandı. Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'de (Golden Globe) 6 dalda ödül alan müzikal yapım "La La Land", en iyi film, en iyi erkek ve kadın oyuncu ile en iyi yönetmen kategorilerinin de aralarında bulunduğu 14 dalda aday gösterilerek bu alandaki rekora ortak oldu.



En İyi Film



Arrival



Fences



Hacksaw Ridges



Hidden Figures



Lion



Moonlight



Hell or High Water



La La Land



Manchester by the Sea



Filmin baş rollerini paylaşan Ryan Gosling ve Emma Stone'un şansının oldukça yüksek olduğu düşünülüyor.



İlk gösterimini Venedik Fİlm Festivali'nde yaptığından bu yana kendisinden oldukça söz ettiren bilim kurgu filmi Arrival / Geliş de en iyi film adayları arasında. Denis Villeneuves'in yönetmenliğindeki Geliş, uzaylıları anlamaya çalışan bir dil profesörünün hikayesini konu ediniyor.



Bu yıl 89. kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri'nde (Oscar) en iyi erkek oyuncu adayları da oldukça iddialı. En iyi yönetmen adayları arasındaki Kenneth Lonergan'ın (Manchester by the Sea) filminde iyi bir performans sergileyen Casey Afflec heykelciğe göz kırpanlar arasında.



En iyi erkek oyuncu adayları



Casey Afflec, (Manchester By the Sea)



Andrew Garfield, (Hacksaw Ridge)



Ryan Gosling (La La Land)



Viggo Mortensen (Captain Fantastic)



Denzel Washington, (Fences)



Daha önce üç kez heykelciğin sahibi olan Meryl Streep ise bir kez daha (Florence Foster Jenkins) filmiyle aday gösterilerek, Oscar'a en çok aday olan kadın oyuncu unvanını elde etmiş oldu.



En iyi kadın oyuncu adayları



Isabelle Huppert (Elle)



Ruth Negga (Loving)



Natalie Portman (Jackie)



Emma Stone (La La Land)



Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)



En İyi Yabancı Film adayları arasındaki yarışın da çekişmeli olacağı söyleniyor. Adaylar arasında bir İran yapımı olan (The Salesman) ve Alman yapımı olan (Tnoi Erdman) güçlü adaylar arasında.



En İyi Yabancı Film



Land of Mine, Danimarka



A Man Called Owe, İsveç



The Salesman, İran



Tanna, Avustralya



Tnoi Erdman, Almanya



Mel Gibson en iyi yönetmen adayı



Ünlü Oyuncu Mel Gibson da İkinci Dünya Savaşı'nda geçen (Hacksaw Ridge) adlı filmiyle en iyi yönetmen adayı



En iyi yönetmen adayları Denis Villeneuve (Arrival)



Mel Gibson (Hacksaw Ridge)



Damien Chazelle (La La Land)



Barry Jenkins (Moonlight)



Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea).



