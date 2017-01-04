2017 Onların Yılı Olabilir!

2017'den beklentilerimiz büyük. iPhone onuncu yıldönümüne ulaşırken VR sonunda gerçekten herkese ulaşabilir, bu sırada teknoloji firmaları akıllı evleri ciddiye almaya başlayabilirler. Peki en müthiş 2017'yi hangi firma geçirecek? İşte 2017'de sesini duyurabilecek 10 teknoloji firması.



1. Magic Leap



Hiç kimsenin tam olarak ne yaptığını bilmediği Magic Leap, haliyle en ilginç firmalardan bir tanesi. Bilinen, firmanın karışık gerçeklik ile uğraştığı (bilgisayarla üretilmiş görüntüler ve medyaları gerçek dünya üzerine yerleştirme. Firmanın Magic Leap One adlı bir ürün üzerinde çalıştığı da biliniyor.



2. Microsoft, Google, Apple ve Amazon



Çekirdek ürün ve hizmetlerini güncellemek dışında, 2017'de dört firma da akıllı evi hedefine alacak. Amazon Echo en etkileyicisi olabilir, ancak derin cüzdanlara sahip firmaları hafife almamakta fayda var.



3. Yine Microsoft



Tüm insanlığa yayılmak üzere olan sanal gerçeklik (VR), ihtiyaç duyduğu itiş gücünü Microsoft'tan alabilir. Microsoft, Ekim'de PC ile bağlanan yeni Windows 10 VR başlıkları tanıtmıştı. Bu cihazların hem fiyatları uygun, hem de minimum gereksinimleri aşırı yüksek değildi.



4. Tesla



Yeniliğin elektrik tarafından yönlendirildiğini hayal eden firmalar arasında Tesla'dan etkileyicisi belki yok. Ancak bazı tahminler, Tesla'nın tekerliklerinin 2017'de fırlayacağını söylüyor. Birden çok analist, 2017'nin sonlarında üretilmesi planlanan Model 3'ün erteleneceğini iddia ediyor. Bazı analistler ise Tesla'nın elektrikli otomobillerden para kazanamamak gibi bir sorunu olduğunu söylüyorlar.



5. Yahoo



Yahoo'nun 2014'te tarihin en büyük hack'lerinden birini yaşayıp, hala yüzünün gülmesinin nedeninin, 2013'te 1 milyar kullanıcıyı etkileyen daha büyük bir hack'e maruz kalması olduğu anlaşılmıştı. Yahoo, şu sıralar Verizon tarafından 5 milyar dolara satın alınmaya hazırlansa da, bunun olup olmayacağı belli değil. Yahoo'yu nasıl bir sene beklediğini ancak bekleyip, göreceğiz.



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