2017 Oled Tv'lerin Yılı Olacak, Nihayet Daha Makul Fiyatlar Geliyor

2017 OLED TV'nin yılı olacak. OLED TV alma zamanı geldi!





Yıllarca inanılmaz görüntü kalitesi ancak inanılmaz yüksek fiyatlarla tüketicileri rahatsız ettikten sonra, OLED TV'ler nihayet daha makul fiyatlarla tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



CES 2017'de gördüklerimizden sonra Fiyatların hızla düşmeye başladığını ve daha fazla model ve seçeneğin karşımıza çıkacağını görebiliyoruz. LCD TV'ler tarafında ise daha fazla bir güncelleme olmuyor.



LG'nin W serisi CES fuarında En iyi TV ödülünü kazanmayı başardı. 4K TV güncellemesi yapmak istiyorsanız ve hiç OLED TV'leri düşünmediyseniz artık düşünmenin tam zamanı.



CES 2017 başlamadan önce bile 2016 yılına kadar LG'nin fiyatlarının durmadan düştüğünü görmüştük. Örneğin B6 modeli 4.000 dolardan piyasa çıkmış ancak Ekim ayına gelindiğinde bu rakam 2.000 dolara kadar düşmüştü. Kara Cuma etkinliklerinde ise bu rakamdan 200 dolarlık bir düşüş daha yaşanmıştı. Şimdi 55-inch 4K OLED sadece 1,800 Dolar.



Peki bu kadar büyük bir indirim neden oldu derseniz. LG'ye bir bakmak lazım.





LG büyük OLED panellerinin üretimini geçen yıl yüzde 70 arttırdı. Büyük olasılıkla bu yıl çok daha fazla talep bekliyor. Bu yüzden elindeki OLED TV'leri bir an önce bitirmek istiyor.



TV'lerini yükseltmek isteyenler için OLED TV'ler ; LCD eşdeğerlerine kıyasla birçok avantaj sunuyor. OLED'in saf siyah seviyeleri oluşturma kabiliyeti ve daha geniş görüş açısı sayesinde çok daha ince olmasının yanı sıra çok daha iyi kontrast oranları sunuyorlar.



OLED setleri genellikle daha LCD'lerden daha parlak görünüyor, ancak daha yeni 4K LCD'ler de parlaklık seviyelerini önemli derecede artırarak aradaki farkı kapatmaya çalışıyorlar.(çoğunlukla renk doğruluğu pahasına).



En sade şekilde OLED hala çok daha iyi seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 2017 OLED TV yılı olacak!





Elbette LG'nin en yeni W serisini nasıl bir fiyatlandırma ile tüketicinin beğenisine sunacak bilmiyoruz. CES fuarında hiçbir üretici genelde fiyat konusunda bilgi vermez ancak LG W serisinin fiyat olarakta bizi şaşırtacağını söyledi.



Öte yandan Sony'nin 4K OLED oyununa girmesi, özellikle de LG panellerine dayanan OLED TV fiyatlarını daha da düşürebilir. Sony'nin OLED panelleri mükemmel görüntü kalitesi sunuyor. LG ise OLED ekranı ile entegre bir hoparlör sistemide getirdi. Güzel estetik bir hareket ancak ne kadar iyi performans vereceği henüz belli değil.



Ucuzlasalar bile LG'nin OLED setleri hala 4K LCD alternatiflerinin çoğundan daha pahalıya mal oluyor.



Ancak LG'nin B6 modeli 2000 dolara bal olurken Samsung'un 65-inç 4K TV'leri ile aynı fiyata denk geliyor. Bu noktada artık OLED TV'lerinde fiyat konusunda seçime dahil olması satış potansiyelini artıracaktır.



OLED TV'nin doğal avantajlarını bilenlerin bu kadar farkı tercih edeceklerini bende sanıyorum.



Sonuçta bu yıl herkesin OLED TV satın almasını beklemiyorum ancak OLED TV satışları geçtiğimiz yıllara göre 2017'de çok daha fazla olacaktır.



LG 65-inç OLED TV Ekranının içine Hoparlör Entegre Etti



http://www.teknotalk.com/2017-oled-tv-52603/