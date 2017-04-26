2017'nin Yıldızı Yusuf Yazıcı!

Trabzonspor'da Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldığında taraftarlar kara kara düşünmeye başlamış, bu bölgede bir sıkıntı yaşanacağı endişesine kapılmıştı. Ancak alt yapıdan yetişen ve geleceğin en büyük kazanımlarından biri olması beklenen Yusuf Yazıcı'nın varlığı Bordo-Mavililer'e adeta ilaç gibi geldi. 2017'de en iyi çıkışı yapan futbolcular arasında zirveye tırmanan Yusuf Yazıcı, lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maça çıktı, 5 gol attı, 10 asist yaptı. Her geçen gün yükselen formu sayesinde sözleşmesi de uzatılan genç futbolcunun yeni hedefi ise Avrupa!



ÖZEL TEŞEKKÜR



Her fırsatta Karadeniz ekibiyle Avrupa biletini almayı çok istediğinden bahseden Yusuf Yazıcı, kentin desteğine bu şekilde karşılık vermek için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı. Trabzonspor'daki hedeflerinin çok büyük olduğunu da sözlerine ekleyen 20 yaşındaki oyuncu, takımdaki abilerinin, teknik heyetin ve yönetimin kendisine verdiği destekten de çok ama çok memnun. Yapacaklarının alttan gelen gençleri de etkileyeceğini göz ardı etmeyen Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da kalıcı olmak için hep seviyesini yükseltmeye çalışacağını da sözlerine ekliyor.



(Fanatik)