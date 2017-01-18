2017'nin İlk Umre Kafilesi Yola Çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinden 2017'nin ilk umre kafilesi yola çıktı.



2017 yılının ilk Umre ziyaretlerini yapacaklar için Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, umreye gidecek olanlar ve yakınları katıldı. Son günlerde ülkede yaşananlar olayların herkesi derinden üzdüğünü belirten Başkan Çamyar, "O kutsal topraklarda ülkemiz için dualar edin. Hayırlısıyla gelip gitmek ve sonrasında Allah sizleri hacı olmayı nasip etsin" dedi.



Organizasyonu gerçekleştiren firma yetkilisi Hüseyin Şimşek ise yaptığı konuşmada, "160 kişilik bir ekiple 20 günlüğüne umre ziyaretimiz olacak. Bu ziyarette birde bizim 17 yaşında bir misafirimiz var. Geçtiğimiz yıl Ordu'da yapılan En İyi Ezan Okuma Yarışması'nda 1. olan Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi 11-F öğrencimiz Furkan Eyigün bugün bizlerle umreye gidiyor" açıklamasını yaptı. - ORDU