2017'nin İlk Meclis Toplantısında Başkan Altınok Öz'den Birlik ve Beraberlik Mesajı

Yeni yılın ilk belediye meclis toplantısında konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "Kendi içimizdeki kavgayı, gürültüyü bırakalım. Uluslararası sermayenin, uluslararası emperyalizmin hedefleri bellidir. Toplum olarak birlikte ayrıştırıcı dil kullanmadan hedeflerine varmalarına engel olacağız" dedi.



Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün başkanlığında toplanan Kartal Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını Kartal Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.



Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 2017 yılının ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada; zorlukların üstesinden ancak birlik ve beraberlikle gelebileceklerini belirterek, "2017 yılının önce sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Geçmişe takılıp kalmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Geçmişte yapılan hatalar, tarihçilere bırakılmalı. Eğer bu ülkede yaşıyorsak, içinde bulunduğumuz koşulların hep birlikte aşılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ayrışmayla bir yere varamayacağımızı, ayrışmanın başka türlü ayrışmaları tetikleyeceğini düşünüyorum" dedi.



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olmaya devam edecek"



Konuşmasında Ortaköy'de yaşanan hain saldırıya değinen Başkan Altınok Öz, "2017 yılına girer girmez yapılan saldırı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve ülkenin bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Belediye Başkanı olarak bu hain saldırıyı kınıyorum; ama şunu da belirtmek istiyorum bu saldırıların topluma "Ne olacak?"dedirtmemesi lazım. Başta bizim demememiz lazım. Bu tür saldırılar olacaktır, çünkü hayat buldukları ortamlarda kendilerini ortaya koyamayanlar, bireysel terörün peşinde koşacaklardır. Bizler yaş gereği bunları 12 Eylül 1980 öncesi yaşamış insanlar olarak bireysel terörün, toplumda ses getirici terörün olabileceğini biliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti o zaman da var oldu, bundan sonra da var olmaya devam edecek" dedi.



"Birlik ve beraberlikle toplumsal huzura ulaşalım"



Başkan Altınok Öz konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Kendi içimizdeki kavgayı, gürültüyü bırakalım. Uluslararası sermayenin, uluslararası emperyalizmin hedefleri bellidir. Toplum olarak birlikte ayrıştırıcı dil kullanmadan hedeflerine varmalarına engel olacağız. Konuşmamın başında dediğim gibi bu yıl önce hepimize sağlık getirsin, ülkemizdeki milli birlik ve beraberliği daim etsin ve toplumsal huzura da birlikte ulaşalım diye temenni ediyorum."



Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün konuşmasının ardından meclis gündemine geçilerek her yıl Ocak ayında gerçekleştirilen Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda Kartal Belediyesi Meclis üyeleri Av. Perihan Sevim, Yusuf Altay ve Yunus Fırat Aydın Denetim Komisyonu'na seçildi. - İSTANBUL