2017'nin En Başarılı 5 Türk İş Kadını Açıklandı

2017 yılında Fortune Türkiye'nin hazırladığı "En Güçlü 50 İş Kadını" sıralaması, iş dünyasının başarılı kadın liderlerini bir araya getirdi.



Bu yıl yedincisi hazırlanan "En Güçlü 50 İş Kadını" listesinde, şirketlerin büyüklüğü ve global ekonomideki önemi, kurumun performansı ve yönü, yöneticinin kariyer çizgisinde nasıl ilerlediği ve sosyal-kültürel kalkınmaya etkisi temel kriterler oldu.



Listenin başında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yer alırken, 17,6 milyar dolarlık aile şirketini 10 yılı aşkın süredir yönetiyor olması listede ilk sırayı almasında önemli rol oynadı. Öte yandan listede bu yıl teknoloji dünyasından isimler dikkat çekiyor. "Global Liderler" listesinde Serpil Timuray birinci sırada yer alması da bunun en önemli göstergesi.



1- Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı









2016 yılından bu yana Güler Sabancı liderliğindeki holding, kombine net satışlarını yüzde 12 artırarak 53.6 milyar TL'ye çıkarmış, konsolide net karını ise yüzde 19 artışla 2.7 milyar TL'ye yükseltmişti. Ayrıca holding, 4.1 milyar TL değerinde yatırım da yaptı.



2- Gülsüm Azeri, OMV Türkiye CEO'su









2016 yılında OMV Türkiye'nin cirosu 30 milyar 790 milyon TL olarak açıklandı. 2017'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 368 milyon euro'ya Hollandalı Vitol Group'a satılan OMV Petrol Ofisi'nin başında Azeri yeni stratejilere liderlik ediyor.



3- Pınar Abay, ING Bank Türkiye Genel Müdürü









Pınar Abay yönetimindeki ING Bank Türkiye'nin 2016 yılında aktif toplamı 58 milyar TL, net karı ise 592 milyon TL olarak gerçekleşti. Özkaynak hacmi ise 5.1 milyar TL olarak açıklanmış ve sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17,08 seviyesine ulaşmıştı.



4- Suzan Sabancı Dinçer, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye









2016 yılında toplam aktiflerini yüzde 17 oranında arttırıp, 294 milyar TL'nin üzerine çıkaran Akbank, kredileriyle ekonomiye sağladığı desteği 219 milyar TL'ye çıkardı. 2016'da yaklaşık 13 milyar TL faaliyet geliri ve 4 milyar 854 milyon TL konsolide net kar elde etti.



5- Canan Özsoy, General Electiric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı









Canan Özsoy, GE Türkiye'yi enerji, sağlık, havacılık, aydınlatma ve ulaşım alanlarında geliştirecek ve yerini sağlamlaştıracak stratejilerle sürekli çalışmalar yapmakta. GE 2016'da Güriş, Dost Enerji, Fina Enerji ve Türkerler ile rüzgar enerjisi alanında işbirliklerine imza attı.