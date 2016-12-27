2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak sorusunun cevabı haberimizde. 2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu. Motorlu taşıtlardan 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri açıklandı. Buna göre en düşük 68 liraya, en yüksek de 23,586 liraya çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak.

EN YÜKSEK MTV 23,586 TL

2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu. 4-6 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 428 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2 bin 217 lira MTV alınacak. 7-11 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 841 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 303 lira vergi alınacak. Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.

EN DÜŞÜK MTV 68 TL

Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak. 1-6 yaş arası minibüslerden 776 lira, 7-15 yaş arası olanlardan 513 lira vergi alınacak. Yeni yılda 1-6 yaş arası 1,900 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip olan minibüslerden bin 35 lira, 1,901 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip olanlardan bin 565 lira vergi alınacak.







