2017 Model Nano Cell Teknolojili Lg Super Uhd Tv Serisi

LG'nin Nano Cell teknolojili 2017 model SUPER UHD TV'leri CES 2017'de tanıtıldı.





Nano Cell LG SUPER UHD TV Serisi SJ9500, SJ8500 ve SJ8000 tüketicinin karşısına çıktı.



LG'nin Nano Cell teknolojili 2017 SUPER UHD TV serisi göz alıcı renkleri; Dolby Vision destekli Aktif HDR özelliği ve minimalist tasarımlarıyla üst seviye UHD TV'lerin standartlarını belirliyor.



Bugüne kadarki en gelişmiş renk artırıcı LCD panel teknolojisini kullanan LG Electronics, LCD TV'lerin görüntü kalitesini yeni bir seviyeye taşıyan Nano Cell teknolojili SUPER UHD TV'lerini (SJ9500, SJ8500 ve SJ8000 modelleri), Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2017'de tanıttı.



LG'nin Nano Cell teknolojili üçüncü nesil LG SUPER UHD TV serisi, en gerçekçi görüntüleri daha geniş bir izleme açısıyla sunarken oldukça ayrıntılı ve isabetli renkler üretebiliyor. LG'nin tüm SUPER UHD TV modelleri, Dolby Vision özellikli Aktif HDR teknolojisi sayesinde çoklu HDR formatlarını da görüntüleyebiliyor.



Nano Cell LG SUPER UHD TV en yeni sürüm kullanıcı dostu webOS Smart TV platformunu kullanacak.





Böylece tüm kullanıcılar yüksek kalitede HDR içeriklere istedikleri gibi erişebiliyorlar. LG SUPER UHD TV'lerde bulunan en yeni sürüm kullanıcı dostu webOS Smart TV platformu, güçlü ses özellikleri ve her modelin kendine has estetik tasarımı sayesinde, kullanıcılar ihtiyaç ve beklentilerine uyacak mükemmel TV'yi bulmakta hiçbir zorluk çekmeyecekler.



Nano Cell LCD ekranların yaklaşık bir nanometre çapındaki eşit boyutlu parçacıkları kullanarak oluşturduğu ayrıntılı ve isabetli renkler; Quantum Dot ekranlar da dahil olmak üzere diğer tüm TV'lere göre daha geniş bir izleme açısından görülebiliyor. Nano Cell'li LG SUPER UHD TV'ler; doğrudan ekranın karşısından veya 60 derecelik bir açıdan izleyenler fark etmeksizin herkese tutarlı renkler ve aynı kalitede görüntüyü sunuyor.



Nano Cell, aşırı ışık dalga boylarını emerek, ekranda görüntülenen renklerin saflığını arttırıyor ve etkileyici sonuçlar elde ediyor. Bu ışık emme özellikleri, LG'nin yeni LCD ekranlarının farklı renkleri çok daha hassas bir şekilde filtrelemesine ve her rengin orijinal içerik üreticisi tarafından tasarlandığı gibi görüntülenmesine olanak tanıyor.



Örneğin, geleneksel TV'lerdeki yeşil renkler, sarı veya mavi gibi diğer renk dalga boylarıyla karışarak soluklaşıyor, sonrasında ise sarımsı veya açık mavi tonlara dönüşüyor. LG Nano Cell teknolojisi renk solması, görüntü ve renk bozulması gibi sorunları önemli ölçüde azaltıyor. Nano Cell teknolojisi, yoğun ışıklı ortamlarda dahi yüksek görüntü kalitesini korumak için ekran parlaklığını azaltabiliyor.



Hollywood'un görüntü ve renk uzmanı Technicolor da LG'nin Nano Cell SUPER UHD TV'lerinin mükemmel görüntü kalitesini onaylıyor. Technicolor, sinema profesyonellerinin sanatsal beklentilerini karşılayacak seviyede bir görüntü kalitesi sunmak için LG ile yeni bir ortaklığa imza atıyor.



Nano Cell LG SUPER UHD TV ile Evde Film Keyfi bir başka olacak.





Bu sayede evde film izlemeyi seven kullanıcılar; Technicolor'un, 100 yıllık tecrübesini yansıttığı ve SUPER UHD TV'lerinde ; mümkün olan en doğru renkleri sunmak için tasarladığı Technicolor Expert Mode ile keyifli bir deneyim yaşayacaklar. Bu ortaklık; LG'nin 4K TV'lerinin mevcut etkileyici renk üretim teknolojilerini temel alarak; Hollywood stüdyolarının çoğunluğu tarafından benimsenen Technicolor'un yüksek standartlarıyla tutarlı olan en canlı renkleri sunmayı hedefliyor.



LG'nin yeni Nano Cell teknolojili TV'leri, daha parlak ve daha keskin görüntüler sunmak için geliştirilen ULTRA Parlaklık teknolojisini kullanıyor. Yeni ürün ayrıca Dolby Vision™, HDR10 ve Hybrid Log Gamma veya HLG gibi çeşitli HDR formatlarını da destekliyor. Bu çok yönlü özellikler SDR içeriklerin görüntü kalitesini yükselten yeni bir HDR Efekti ile de güçlendiriliyor. HDR Efekti ile kare kare işlenen SDR görüntülerdeki belli alanların parlaklık ve kontrast oranları artırılıyor ve daha hassas görüntüler elde ediliyor.



LG SUPER UHD TV'ler BT.2020 desteği ve ürettikleri bir milyardan fazla renk seçeneği ile birlikte Aktif HDR ve Dolby Vision desteği ile donatıldı. Bu sayede daha parlak görüntüler ve daha ayrıntılı gölgeler sunmak üzere tasarlanan yeni nesil HDR içerikleri de görüntüleyebiliyorlar. Aktif HDR özelliği ise HDR görüntülerin kare kare işlenmesine ve gerektiğinde dinamik verilerin eklenmesine olanak tanıyor. Bu işlem sayesinde LG SUPER UHD TV'ler orijinal HDR içeriklerin dinamik ya da statik olması veya meta veri içermemesi fark etmeksizin en iyi görüntüyü sunuyorlar.



Nano Cell LG SUPER UHD TV Web OS 3.5,Sihirli Kumanda ve yeni Sihirli Link özelliği





Tüm premium LG TV serisi en yeni webOS; Smart TV platformunun kolay kullanım özellikleriyle oldukça kullanıcı dostu hale geliyor. LG webOS 3.5 geliştirilmiş; Sihirli Kumanda ve yeni Sihirli Link özelliği ile daha kolay kontrol; daha hızlı erişim sağlamak için çeşitli geliştirmeler de sunuyor. İzleyiciler, uzaktan kumandadaki tek bir düğmeye basarak Netflix ve Amazon gibi favori hizmetlere anında erişebiliyor ; birçok eğlenceli 4K içeriğe kolaylıkla ulaşabiliyorlar.



Yeni Sihirli Link tuşu, favori içeriği bulmak ve ekrandaki oyuncu ve karakterler hakkında bilgilere erişmek için hızlı bir geçiş sunuyor. İzleyiciler geliştirilmiş Sihirli Zoom ile ekranın herhangi bir bölümüne yakınlaşıp kayıt yapabiliyorlar. Ayrıca USB bağlantısıyla bir cep telefonu veya PC'ye de bağlanabilen LG SUPER UHD TV'lerle göz kamaştırıcı 360 derece VR içeriklerin de tadını çıkarabiliyorsunuz. Sihirli Kumanda'yı kullanan izleyiciler, daha fazla ayrıntı görebilmek için görüntüyü herhangi bir yönde hareket ettirebiliyor veya kaydırma tuşuyla yakınlaştırıp uzaklaşabiliyorlar.



LG SUPER UHD TV'nin Ultra Slim tasarımı ve şık standı; en ince noktası yalnızca 6.9 mm olan 55 inç'lik SJ9500 modeline benzersiz şekilde havada süzülüyormuş görüntüsü veriyor. LG SUPER UHD TV, sehpa üzerinde ya da duvarda olması fark etmeksizin her eve güzellik katıyor.



LG Ev Eğlence Bölümü Başkanı Brian Kwon konuyla ilgili şunları söyledi:



"LG'nin tescilli Nano Cell teknolojisine sahip 2017 SUPER UHD TV serimiz; ekran teknolojisinde yaptığı atılımla LCD TV deneyimini diğer tüm ürünlerden çok daha farklı bir düzeye taşıyor. Nano Cell, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için LG'nin ekran teknolojilerinin sınırlarını nasıl zorladığının en açık göstergesidir."



