2017 Mersin Fen Liseleri Zirvesi Tarsus Sesim Sarpkaya Fen Lisesinde yapıldı.





Kaymakam Yüksel Ünal, projelerin inovasyon ve ARGE çalışmalarıyla çok önemli bir boyut kazandığını belirtti.



Türkiye'nin proje yapma, inovasyon ve ARGE çalışmalarına yabancı bir ülke olmadığını kaydeden Ünal, şöyle devam etti:



"Bakın Nasrettin Hoca gibi bir gerçeğimiz var. Özellikle Fen liselerimizde okuyan öğrencilerimizin Nasrettin Hoca gibi hayalleri olmalı. Bizim proje üretme konusunda materyaller o kadar çok ki bunların hepsi keşfedilmeyi bekliyor. Yeni projeler, yeni icatlar siz sevgili öğrencilerimizin çalışmalarını bekliyor. Bu nedenle sizlerin bu zirvede yaptığınız çalışmaların, hazırladığınız projelerin gelecek için çok önemli olduğunu biliyor, başarılarınızın devamını diliyoruz."



Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Müdürü Kenan Yalçınkaya da ülkenin kalkınmasında ve 2023, 2071 hedeflerinin yakalanmasında büyük bir proje uygulamasına ellerini, gönüllerini birleştirmeyi esas alan bir çalışmanın içine girmiş olduklarını söyledi.



Yapılan konuşmaların ardından zirveye katılan öğrencilerin projeleri incelendi.



Zirveye, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.