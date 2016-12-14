2017 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

2017 memur ve emekli maaş zamlarının ne kadar olacağını merak edenler bu haberimiz sizin için. Emeklilerin ve memurların 2017 yılında alacakları zamlı maaşlar belli oldu. Milyonlarca vatandaş gözünü yeni yılda alacağı zamlı maaşlara çevirdi. Hem emekliler hem de çalışanlar için zamlı maaşlar ocakta yatırılacak. 11.6 milyon emekli, 3.1 milyon memur ve 5 milyonu aşkın asgari ücretlinin maaşı değişecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

2017 memur ve emekli maaş zamlarının ne kadar olacağı belli oldu. Ocak'ta maaşlar, 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar artırılacak. Enflasyon tahminine göre, zam oranının yüzde 3.73 olması bekleniyor. Ocak zammı yüzde 3.73 olursa en düşük maaş; 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda bin 339 liradan bin 389 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 798 liradan 828 liraya, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 163 liradan bin 206 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 liradan 950 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİLERİ

Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 3'lük zamla bu maaş, 51 lira artışla bin 752 liraya yükselecek. Enflasyon farkı oluşursa, maaş daha da artacak.

MEMUR ZAMMI

Ocak'ta memurlara, yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Yüzde 3'lük toplu sözleşme zammıyla maaşlar 76 ile 285 lira arasında artacak. Ocak'ta maaşlara yansıtılacak zamlara aile ve çocuk yardımı da eklendiğinde müsteşar maaşı 9 bin 498 liradan 9 bin 783 liraya çıkacak. 12'nci derecenin 1'inci kademesindeki hizmetlinin 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 593 lira, 13'üncü derecenin 3'ündeki memurun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 758 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRETLİLER

Asgari ücret de Ocak'ta zamlanacak. Asgari Ücret Komisyonu, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Türk-İş masaya halen bin 300 lira olan net asgari ücretin bin 600 liraya çıkarılması teklifiyle oturacak. Zam oranı, Aralık ayının sonuna kadar belirlenecek. Asgari ücretliler, zamlı maaşlarını Şubat'ta cebine koyacak.

ENFLASYON BELİRLEYECEK

Emeklilerin Ocak zamları şekillenmeye başladı. En düşük memur emeklisi maaşı bin 752 liraya çıkacak, ayrıca buna enflasyon farkı eklenmesi ihtimali de var. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yeni maaşını öğrenmek için bu yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyonu bekleyecek. Tahmini rakamlara göre; en düşük aylık esnaf emeklilerinde bin 204 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 386 liraya yükselecek.

VERİLER BEKLENİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz dönemlerinde, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını belirleyecek. Bu oran da 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

İKİNCİ ZAM TEMMUZ'DA

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) verilerine göre; halen en düşük maaş 2000'den önce SSK'dan emekli olanlarda bin 339, sonra emekli olan SSK'lılarda 798, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 163, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 lira seviyesinde.

Yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde olması bekleniyor. Eğer yüzde 3.5 civarında çıkarsa; Ocak'ta en düşük maaş 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda bin 386, 2000'den sonrakilerde 826, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 204, Bağ- Kur tarım emeklilerinde ise 948 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci zammını da Temmuz'da alacak. Bu zammın oranını da 2017'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek.

YENİ YILA YENİ MAAŞ

Memur emeklilerinin zamları, memurlarla birlikte toplu sözleşmeyle belirleniyor. Bu kapsamda Temmuz'da maaşları yüzde 5 artırılan memur emeklileri, Ocak'ta da yüzde 3 zam alacak. Ayrıca 2016'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5'i aşarsa, aşan kısım da Ocak'taki zamma ilave edilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 3'lük zamla bu maaş, 51 lira artışla bin 752 liraya yükselecek. Eğer 2016'nın ikinci yarısından enflasyon farkı oluşursa, maaş daha da artacak.