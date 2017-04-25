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2017 Manzarası: Ilımlı İyimserlik
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2017 Manzarası: Ilımlı İyimserlik

Gündüz Fındıkçıoğlu yazdı.

2017 Manzarası: Ilımlı İyimserlik

Gündüz Fındıkçıoğlu yazdı.. 2018 biraz daha loş görünüyor. Ancak 2017 o kadar kötü bir yıl olmayacak...

Kaynak: Dunya.com

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