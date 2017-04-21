2017 İstanbul Auto Show Kapılarını Açtı

CARMEDYA.COM – 14 markanın katıldığı İstanbul Auto Show, kapılarını açtı.

2017 İstanbul Auto Show Kapılarını Açtı













































Kaynak: Carmedya.com

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Auto Show, 30 Nisan, Istanbul, İstanbul, Kamera