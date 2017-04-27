Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nın (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) gelecek yıllar için Türkiye'nin referansı olacağını bildirdi.



Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en büyük üçüncü spor organizasyonu olan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da yapılacağını hatırlattı.



Türkiye'nin tarihindeki en büyük spor organizasyonu niteliğini taşıyan olimpiyat oyunlarının sadece sportif değil, ekonomik açıdan da Türkiye'ye ve Samsun'a önemli katkı sağlayacağını belirten Kılıç, "80 ülkeden yaklaşık 5 bin sporcu, 21 branşta mücadele edecek. 39 spor tesisinde gerçekleştirilecek organizasyonumuz özellikle önümüzdeki yıllarda talip olduğumuz diğer önemli organizasyonlar açısından ülkemizin referansı olacak. Bu nedenle bakanlık olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz, kaçınmayacağız." ifadelerini kullandı.



Bakan Kılıç, açıklamasında şunları kaydetti:



"Samsun bu zamana kadar önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Yaptığımız tüm organizasyonlardan başarıyla ayrıldık. Göreve geldiğimiz günden bu yana 'Spor Kenti Samsun' sloganını benimsedik. Bu amaç doğrultusunda da Samsun'a önemli spor yatırımları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İnanıyorum ki 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları için şehrimize gelecek tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız ve onların Samsun'dan güzel anılarla ayrılmalarını sağlayacağız."