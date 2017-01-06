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2017 İnşatta Fırsat Yılı Olabilir'
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2017 İnşatta Fırsat Yılı Olabilir'

1A Plus Yönetim Kurulu Başkanı Sevimli, inşattaki destek bu yıl kendini hissettirecek'

2017 İnşatta Fırsat Yılı Olabilir'

1A Plus Yönetim Kurulu Başkanı Sevimli, inşattaki destek bu yıl kendini hissettirecek'

Kaynak: Dunya.com

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