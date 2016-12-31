2017 Hilton Newyear Party

Türkiye 2017'ye muhteşem bir gece ile merhaba diyecek. Hilton Convention Hall 2'de gerçekleşecek olan gecede Türkiye'nin en iyi dj'leri performanslarıyla yeni yıla damga vurmaya hazırlanıyor.



Hilton'un ev sahipliği yapacağı bu gecede sahnede Yasin Keleş, Ece Gürsel feat Dj Sözden, Caner Çalışır, Gökhan Tevek, Ümit Peynircioğlu ve Kerimcan Durmaz muhteşem sahne şovlarıyla 31 Aralık gecesi sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.Sizde bu görsel şölenin yaşanacağı gece de hemen yerinizi alın.



Line Up:



Kerimcan Durmaz



Yasin Keleş



Caner Çalışır Ümit Peynircioğlu



Ece Gürsel & Dj Sözden



Gökhan Tevek



Deluxe Loca: Sahnenin iki tarafına kurulan platformda yer alır ve sahneye en yakın konumdaki localardır. Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.



Platinum Loca: Sahnenin önünde yer alır. Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.



Gold Loca: Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.



Normal Loca: Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.



VIP Stand: Standların en önünde yer alır. Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.



Normal Stand: Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.



Normal Bilet: Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.



Etkinlikte yer alan ikramlar ve detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz : 0212 272 56 96 - 0530 927 22 24