2017 Google Play Ödülleri'nin Adayları Belli Oldu
Google'nin Android işletim sistemi için geliştirdiği bir paket yöneticisi ve elektronik medya dağıtım/satış platformu olan Google Play, 2.
Google'nin Android işletim sistemi için geliştirdiği bir paket yöneticisi ve elektronik medya dağıtım/satış platformu olan Google Play, 2.2 milyondan fazla uygulama ve 50 milyondan fazla indirme rakamlarına ulaşmasının ardından, her yıl düzenli olarak verdiği Google Play Ödülleri'ne tüm hızıyla devam ediyor.
Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan geliştiriciler konferansında, yeni Android versiyonunu tanıtmak için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Google, 2017 yılının Google Play Ödülleri'nin adaylarını açıkladı.
18 Mayıs'ta ve 12 farklı kategoride gerçekleştirilmesi planlanan Google Play Ödülleri 2017'nin adayları seçilirken: Uygulamaların yüksek yıldız derecelendirmesiyle birlikte genel teknik performans ve uygunluk kriterlerinin baz alındığı belirtildi.
İşte 18 Mayıs'ta sahiplerini bulacak olan Google Play Ödülleri 2017'nin adaylar listesi;
Standout Indie
Causality
Kingdom: New Lands
Mars: Mars
Mushroom 11
Reigns
Standout girişimi
CastBox
Digit
Discord
HOOKED
Simple Habit
En iyi Android Wear deneyimi
Bring!
Foursquare City Guide
Lifesum
Runtastic Running & Fitness
Seven
En iyi televizyon deneyimi
Abema TV
Haystack TV
KKBox
Netflix
Red Bull TV
En iyi VR deneyimi
Gunjack 2: End of Shift
Mekorama VR
The Arcslinger
The Turning Forest
Virtual Virtual Reality
En iyi artırılmış gerçeklik deneyimi
Crayola Color Blaster
Dinosaurs Among Us
Holo
Wayfair View
WOORLD
Çocuklar için en iyi uygulama
Animal Jam – Play Wild!
Hot Wheels: Race Off
Teeny Titans
Think! Think!
Toca Life: Vacation
En iyi multiplayer oyunu
Dawn of Titans
FIFA Mobile
Hearthstone
Lords Mobile
Modern Strike Online!
En iyi uygulama
Citymapper
Fabulous
Memrise
Money Lover
Quik
En iyi oyun
Choices
Fire Emblem Heroes
Lineage 2 Revolution
Pokemon Go
Transformers: Forged to Fight
En iyi toplumsal etki
Charity Miles
Peek Acuity
Prodeaf
Sea Hero Quest
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