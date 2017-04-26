2017 Google Play Ödülleri'nin Adayları Belli Oldu

Google'nin Android işletim sistemi için geliştirdiği bir paket yöneticisi ve elektronik medya dağıtım/satış platformu olan Google Play, 2.

2017 Google Play Ödülleri'nin Adayları Belli Oldu

Google'nin Android işletim sistemi için geliştirdiği bir paket yöneticisi ve elektronik medya dağıtım/satış platformu olan Google Play, 2.2 milyondan fazla uygulama ve 50 milyondan fazla indirme rakamlarına ulaşmasının ardından, her yıl düzenli olarak verdiği Google Play Ödülleri'ne tüm hızıyla devam ediyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan geliştiriciler konferansında, yeni Android versiyonunu tanıtmak için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Google, 2017 yılının Google Play Ödülleri'nin adaylarını açıkladı.

18 Mayıs'ta ve 12 farklı kategoride gerçekleştirilmesi planlanan Google Play Ödülleri 2017'nin adayları seçilirken: Uygulamaların yüksek yıldız derecelendirmesiyle birlikte genel teknik performans ve uygunluk kriterlerinin baz alındığı belirtildi.

İşte 18 Mayıs'ta sahiplerini bulacak olan Google Play Ödülleri 2017'nin adaylar listesi;

Standout Indie


Causality

Kingdom: New Lands

Mars: Mars

Mushroom 11

Reigns

Standout girişimi


CastBox

Digit

Discord

HOOKED

Simple Habit

En iyi Android Wear deneyimi


Bring!

Foursquare City Guide

Lifesum

Runtastic Running & Fitness

Seven

En iyi televizyon deneyimi


Abema TV

Haystack TV

KKBox

Netflix

Red Bull TV

En iyi VR deneyimi


Gunjack 2: End of Shift

Mekorama VR

The Arcslinger

The Turning Forest

Virtual Virtual Reality

En iyi artırılmış gerçeklik deneyimi


Crayola Color Blaster

Dinosaurs Among Us

Holo

Wayfair View

WOORLD

Çocuklar için en iyi uygulama


Animal Jam – Play Wild!

Hot Wheels: Race Off

Teeny Titans

Think! Think!

Toca Life: Vacation

En iyi multiplayer oyunu


Dawn of Titans

FIFA Mobile

Hearthstone

Lords Mobile

Modern Strike Online!

En iyi uygulama


Citymapper

Fabulous

Memrise

Money Lover

Quik

En iyi oyun


Choices

Fire Emblem Heroes

Lineage 2 Revolution

Pokemon Go

Transformers: Forged to Fight

En iyi toplumsal etki


Charity Miles

Peek Acuity

Prodeaf

Sea Hero Quest

ShareTheMeal

Kaynak: Ontrava.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, İşletim Sistemi, Transformers, Google Play, Red Bull, 18 Mayıs, Pokemon, Android, Fitnes, Heroes
reklam