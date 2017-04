2017 Google Play Ödülleri'nin Adayları Belli Oldu

Google'nin Android işletim sistemi için geliştirdiği bir paket yöneticisi ve elektronik medya dağıtım/satış platformu olan Google Play, 2.2 milyondan fazla uygulama ve 50 milyondan fazla indirme rakamlarına ulaşmasının ardından, her yıl düzenli olarak verdiği Google Play Ödülleri'ne tüm hızıyla devam ediyor.



Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan geliştiriciler konferansında, yeni Android versiyonunu tanıtmak için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Google, 2017 yılının Google Play Ödülleri'nin adaylarını açıkladı.



18 Mayıs'ta ve 12 farklı kategoride gerçekleştirilmesi planlanan Google Play Ödülleri 2017'nin adayları seçilirken: Uygulamaların yüksek yıldız derecelendirmesiyle birlikte genel teknik performans ve uygunluk kriterlerinin baz alındığı belirtildi.



İşte 18 Mayıs'ta sahiplerini bulacak olan Google Play Ödülleri 2017'nin adaylar listesi;



Standout Indie





Causality



Kingdom: New Lands



Mars: Mars



Mushroom 11



Reigns



Standout girişimi





CastBox



Digit



Discord



HOOKED



Simple Habit



En iyi Android Wear deneyimi





Bring!



Foursquare City Guide



Lifesum



Runtastic Running & Fitness



Seven



En iyi televizyon deneyimi





Abema TV



Haystack TV



KKBox



Netflix



Red Bull TV



En iyi VR deneyimi





Gunjack 2: End of Shift



Mekorama VR



The Arcslinger



The Turning Forest



Virtual Virtual Reality



En iyi artırılmış gerçeklik deneyimi





Crayola Color Blaster



Dinosaurs Among Us



Holo



Wayfair View



WOORLD



Çocuklar için en iyi uygulama





Animal Jam – Play Wild!



Hot Wheels: Race Off



Teeny Titans



Think! Think!



Toca Life: Vacation



En iyi multiplayer oyunu





Dawn of Titans



FIFA Mobile



Hearthstone



Lords Mobile



Modern Strike Online!



En iyi uygulama





Citymapper



Fabulous



Memrise



Money Lover



Quik



En iyi oyun





Choices



Fire Emblem Heroes



Lineage 2 Revolution



Pokemon Go



Transformers: Forged to Fight



En iyi toplumsal etki





Charity Miles



Peek Acuity



Prodeaf



Sea Hero Quest



ShareTheMeal