Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde, "2017 Girişimcilik Kariyer Zirvesi" gerçekleştirildi.



Troia Kültür Merkezindeki etkinlik saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan ve İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, öğrencilere kurumun hizmetlerinden faydalanmalarının getireceği avantajları anlatıp kariyer planlamasının önemini vurguladı.



ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise günümüzde oluşan imkanlar sayesinde 'yapamıyorum' diye bir mazeretin kalmadığını söyledi.



Tecrübe ve bilgiye ulaşma anlamında neredeyse hiç engel kalmadığını anlatan Acer, "Sizlerden, bu ülkenin gelişimi için beklentimiz büyük. Toplumun ilerlemesi ve daha hızlı yol almamamız için sizlerin her zaman bu bilinçte olmanızı çok istiyoruz. Bu sebepten, büyük bir özveri ve çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin kariyer yapabilmeleri hususunda yardımcı olmak üzere kurulacak birimin çalışmalarını tamamladık. Bu vesileyle İŞKUR'un değerli yöneticilerine, konuşmacılara üniversitemiz adına teşekkür ediyoruz." dedi.