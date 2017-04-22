Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 2017 Gıda Denetimleri Değerlendirme toplantısı yapıldı



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel başkanlığında müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, halk sağlığını tehdit eden uygulamaların önüne geçilmesi ve denetim çalışmaları gibi gündem maddeleri görüşüldü.



Özel, burada yaptığı konuşmada, gıda denetimlerini önemsediklerini söyledi.



Halk sağlığının korunması ve kollanması amacıyla denetimlerin 24 saat esasına göre yapıldığını ifade eden Özel, tüm işletmelerin özellikle hijyen kurallarına uyması gerektiğini belirtti.



Özel, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuz durumda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne haber verilmesini istedi.



Vatandaşların açıkta ve mahalle aralarında satılan gıdalar almaması gerektiğini anlatan Özel, ambalajlı gıdaların da kullanma tarihlerine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.