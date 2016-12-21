2017 Ehliyet ve Pasaport Fiyatları Ne Kadar Olacak?

2017 ehliyet ve pasaport fiyatlarına zam geldi. 2017 ehliyet ve pasaport fiyatları ne kada olacak? Değerli kağıtların 2017 yılı bedellerini belirleyen Maliye Bakanlığı tebliği kapsamında sürücü belgesi bedeli 117 TL olarak tespit edildi. Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlar genel tebliğine göre, bir süre önce kamuoyunda tartışma konusu olan sürücü belgesi bedeli, tebliğ kapsamında 117 TL olarak belirlendi. 94 TL Tebliğ çerçevesinde, sürücü çalışma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli 117 TL, motorlu araç trafik tescil belgesi 88 TL, pasaport bedeli 94 TL alınacak.

2017 EHLİYET VE PASAPORT FİYATLARI NE KADAR?

2017 ehliyet ve pasaport fiyatlarına zam geldi. Değiştirme nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor. Gelecek yıl, noter kağıtları ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re'sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yaprağı için ise 5.60 TL bedel ödenecek.

DEĞERLİ KAĞITLAR

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı 9,50

b) Beyanname 9,50

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet 19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar 94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00

7 - Aile cüzdanları 86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri 117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi 117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi 88,00

13 - İş makinesi tescil belgesi 85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00

17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00





