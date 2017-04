2017 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri Açıklandı, 6 Kategoride Birinciler

6 Kategoride 2017'nin Dünyada Yılın Otomobilleri Seçildi.





2017 Dünyada Yılın Otomobilleri, 2017 World Car Awards Sahiplerini buldu.



Merakla beklenen dünyanın en iyi otomobilleri ve finale kalmayı başarmış modeller açıklandı. Şubat ayının ilk haftası içerisinde finalistleri açıklanan 2017 Dünyada Yılın Otomobili ödülleri resmen açıklandı.



2017 Dünyada Yılın Otomobili

6 farklı kategoride 2017'nin Dünyada Yılın Otomobilleri Ödülleri





at the 2017 World Car Awards Winners' Press Conference at the Javitz Center in Manhattan, NY April 12, 2017. (Kevin Hagen for WCOTY)



75 Kişilik bir jüri ve uluslararası otomobil gazetecilerinden oluşan bir ekip tarafından gizli oylama ile belirlenen ödüller 6 Kategoride değerlendirildi.



6 Kategoride 2017 yılının dünyada yılın otomobilleri şöyle;



1- YILIN LÜKS OTOMOBİLİ



Birinci Finalist: BMW 5 Serisi

İkinci Finalist: Volvo S-90

KAZANAN: Mercedes E Serisi



2- YILIN PERFORMANS OTOMOBİLİ



Birinci Finalist: Audi R8 Spyder

İkinci Finalist: McLaren-570S

KAZANAN: Porsche-718 Boxster



3- YILIN ÇEVRECİ OTOMOBİLİ



Birinci Finalist: Chevrolet Bolt

İkinci Finalist: Tesla Model X

KAZANAN: Toyota Prius Prime



4- YILIN ŞEHİR OTOMOBİLİ



Birinci Finalist: Citroen C3

İkinci Finalist: Suzuki Ignis

KAZANAN: BMW i3



5- YILIN EN İYİ TASARIMINA SAHİP OTOMOBİLİ



Birinci Finalist: Mercedes S Class Cabriolet

İkinci Finalist: Toyota CH-R

KAZANAN: Jaguar F Pace



6- DÜNYANIN EN İYİ OTOMOBİLİ KATEGORİSİ



Birinci Finalist: Audi Q5

İKİNCİ FİNALİST: Volkswagen Tiguan

KAZANAN: Jaguar F-Pace



Jaguar F-Pace





MERCEDES-BENZ E-CLASS





PORSCHE BOXSTER CAYMAN





TOYOTA PRIUS PRIME





BMW i3 (94Ah)





2017 World Car of the Year



JAGUAR F-PACE



2017 World Luxury Car



MERCEDES-BENZ E-CLASS



2017 World Performance Car



PORSCHE BOXSTER CAYMAN



2017 World Car Design of the Year



JAGUAR F-PACE



2017 World Green Car



TOYOTA PRIUS PRIME



2017 World Urban Car



BMW i3 (94Ah)



http://www.teknotalk.com/2017-dunyada-yilin-otomobili-odulleri-56514/