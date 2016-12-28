2017 dilekleri: huzur

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ve 12 birlik başkanının evsahipliğinde gerçekleşen "Yeni Yıl Balosu" öncesinde Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin "2016 yılı değerlendirmesi, 2017 öngörüleri" konulu bir sunum yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyelerinin eşleriyle katıldığı geceye 200 kişi katılırken, 2016 yılında vefat eden Ege İhracatçı Birlikleri'nin 7 duayen ismi fotoğraflarıyla anıldı. Ardından birlik başkanlarının 2017 ile ilgili dilek ve temennilerinin yer aldığı esprili video gösterimi yapıldı.

Gecede konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2016'yı bir an önce uğurlamak istediklerini belirtti. Ünlütürk, "2016 bizlere hiç de alışık olmadığımız duygular yaşattı. Umarız 2017 huzurlu, başarılı ve ekonomik açıdan verimli güzel bir yıl olur" dedi.

Show Band Orkestrası'nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde renkli dakikaların yaşandığı baloda, bir de yeni yıl pastası kesildi.