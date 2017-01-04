Yaşamamızı şekillendiren pazarlamanın dijitalleşmesi ise yöneticilerin bütçelerini interaktif ortama çekmelerini sağladı. Bu kapsamda dijital pazarlamanın bugün dünyanın vazgeçilmez kanallarından biri olduğunu açıklayan CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer "Dijital, hayatımızın her yerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Bunun farkında olan yöneticiler de bütçelerinde interaktif pazarlamaya yer veriyorlar. 2016 yılı rakamları gösteriyor ki, 2017 dijital pazarlama yılı olacak."

Her gün kendini yenileyen teknoloji, satın alma alışkanlıklarını değiştiriyor. Son on yılda da dijital pazarlama sektörü önemini arttırmaya devam ederken, dijital pazarlamanın 2017 yılında da büyümesini hızlandıracağına dikkat çeken CRM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Dijital medya firmaların kısa sürede büyük kitlelere ulaşıp hedef kitlesine karşı sempati kazanmasına ortam hazırlıyor. Firmaların tanınırlığını artırmak da dijital pazarlama ile mümkün oluyor. Eskiden bilinirliği az olan dijital pazarlama bugün dünyanın vazgeçilmez kanallarından biri. Bu yılın rakamları önümüzdeki yılın da habercisi oluyor" dedi.

Dijitalde etkisini gösteremeyen reel fark yaratamaz

Dijital pazarlama sayesinde diğer pazarlama kanallarına olan ihtiyacın giderek ortadan kalktığını söyleyen Becer, "İnternet ve teknolojik gelişmeler bu hızla ilerlemeye devam ettikçe artık tüm kurumlar reklam çalışmalarında dijital pazarlamaya yer vermeye başladı. Bu gücün farkına varan firmalar dijital alandaki varlıklarını en iyi şekilde sürdürebilmek için profesyonel destek almaya başladılar. Öyle ki artık dijital pazarlamada etkisini gösteremeyen kurumların reel alanda fark yaratmasını beklemek hayal oldu" şeklinde konuştu.

Dijital ve geleneksel pazarlama rakip görülmemeli

Her geçen gün reklam harcamaları pastasından aldığı payı artırmayı başaran dijital pazarlamanın geleneksel pazarlama yöntemlerine de rakip görülmemesi gerektiğini söyleyen Becer, "Markaların reklamı farklı mecralarda sunması marka değerini ve bilinirliğini arttırırken, tüketicinin markaya olan güvenini de artıyor. Reklamı üst sıralarda görünen reklamverenin ürünü veya hizmetinin, diğer reklamverenlere oranla daha kaliteli olduğu algısını doğuruyor" açıklamasını yaptı.

Pazarlamada birden fazla araç kullanmak avantajlı

2016 yılını büyük bir büyüme oranıyla kapatan dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan ayrılma noktasının anlık olarak analiz etme fırsatının bulunması olduğunu belirten CRM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Dijital pazarlama ile markalar ürün ve hizmetlerini bir veya birden fazla elektronik araç vasıtasıyla tanıtıyorlar. Markalar neyin ne işe yaradığını ya da yaramadığını dijital ortam sayesinde hızlıca anlayabiliyorlar. 2017 yılında bu farkındalığın daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

