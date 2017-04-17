2017 Defolimpik Oyunları'na Doğru

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda (2017 Defolimpik Oyunları) mücadele edecek milli sporcular, hazırlıklarını sürdürüyor.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre, yoğun bir kamp dönemi geçiren milli takımlar, Ankara, Antalya, İstanbul, Gaziantep ve Samsun'da yapacakları kamplarla oyunların hazırlıklarına devam edecek.



Güreş, hentbol, karate, oryantiring, tekvando ve futbol milli takımları Ankara'da, atletizm milli takımı Antalya'da, judo milli takımı ise Gaziantep'te bugün başlayan kamplarla oyunlara hazırlık sürecine hız verdi.



2017 Defolimpik Oyunları'nda yer alacak milli takımların nisan ayında yapacağı hazırlık kampların yerleri ve tarihleri şöyle:



Atletizm: 17 Nisan-7 Mayıs / Antalya



Badminton: 18-30 Nisan / Ankara



Basketbol (kadın): 23 Nisan-2 Mayıs / Ankara



Basketbol (erkek): 21-30 Nisan / Ankara



Bisiklet: 18 Nisan-9 Mayıs / Antalya



Bowling (kadın): 4-6 Nisan / İstanbul



Bowling (erkek): 11-13 Nisan / İstanbul



Futbol (kadın): 2-14 Nisan / Antalya



Futbol (erkek): 17-28 Nisan / Ankara



Güreş: 17-30 Nisan / Ankara



Hentbol: 17-30 Nisan / Ankara



Judo: 17-30 Nisan / Gaziantep



Karate: 17 Nisan-7 Mayıs / Ankara



Masa tenisi: 1-14 Nisan / Ankara



Oryantiring: 17-23 Nisan / Ankara



Play voleybolu: 23 Nisan-3 Mayıs / Ankara



Tekvando: 17-29 Nisan / Ankara



Voleybol: 23 Nisan-3 Mayıs / Ankara



Yüzme: 24 Nisan-7 Mayıs / Samsun