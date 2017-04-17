2017 Defolimpik Oyunları'na Doğru

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda (2017 Defolimpik Oyunları) mücadele edecek milli sporcular, hazırlıklarını sürdürüyor.

2017 Defolimpik Oyunları'na Doğru

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda (2017 Defolimpik Oyunları) mücadele edecek milli sporcular, hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre, yoğun bir kamp dönemi geçiren milli takımlar, Ankara, Antalya, İstanbul, Gaziantep ve Samsun'da yapacakları kamplarla oyunların hazırlıklarına devam edecek.

Güreş, hentbol, karate, oryantiring, tekvando ve futbol milli takımları Ankara'da, atletizm milli takımı Antalya'da, judo milli takımı ise Gaziantep'te bugün başlayan kamplarla oyunlara hazırlık sürecine hız verdi.

2017 Defolimpik Oyunları'nda yer alacak milli takımların nisan ayında yapacağı hazırlık kampların yerleri ve tarihleri şöyle:

Atletizm: 17 Nisan-7 Mayıs / Antalya

Badminton: 18-30 Nisan / Ankara

Basketbol (kadın): 23 Nisan-2 Mayıs / Ankara

Basketbol (erkek): 21-30 Nisan / Ankara

Bisiklet: 18 Nisan-9 Mayıs / Antalya

Bowling (kadın): 4-6 Nisan / İstanbul

Bowling (erkek): 11-13 Nisan / İstanbul

Futbol (kadın): 2-14 Nisan / Antalya

Futbol (erkek): 17-28 Nisan / Ankara

Güreş: 17-30 Nisan / Ankara

Hentbol: 17-30 Nisan / Ankara

Judo: 17-30 Nisan / Gaziantep

Karate: 17 Nisan-7 Mayıs / Ankara

Masa tenisi: 1-14 Nisan / Ankara

Oryantiring: 17-23 Nisan / Ankara

Play voleybolu: 23 Nisan-3 Mayıs / Ankara

Tekvando: 17-29 Nisan / Ankara

Voleybol: 23 Nisan-3 Mayıs / Ankara

Yüzme: 24 Nisan-7 Mayıs / Samsun

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Badminton, Gaziantep, Istanbul, İstanbul, 23 Nisan, 30 Nisan, 29 Nisan, 28 Nisan, 24 Nisan
sponsored ads