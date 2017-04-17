2017 Defolimpik Oyunları'na Doğru
Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda (2017 Defolimpik Oyunları) mücadele edecek milli sporcular, hazırlıklarını sürdürüyor.
Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda (2017 Defolimpik Oyunları) mücadele edecek milli sporcular, hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre, yoğun bir kamp dönemi geçiren milli takımlar, Ankara, Antalya, İstanbul, Gaziantep ve Samsun'da yapacakları kamplarla oyunların hazırlıklarına devam edecek.
Güreş, hentbol, karate, oryantiring, tekvando ve futbol milli takımları Ankara'da, atletizm milli takımı Antalya'da, judo milli takımı ise Gaziantep'te bugün başlayan kamplarla oyunlara hazırlık sürecine hız verdi.
2017 Defolimpik Oyunları'nda yer alacak milli takımların nisan ayında yapacağı hazırlık kampların yerleri ve tarihleri şöyle:
Atletizm: 17 Nisan-7 Mayıs / Antalya
Badminton: 18-30 Nisan / Ankara
Basketbol (kadın): 23 Nisan-2 Mayıs / Ankara
Basketbol (erkek): 21-30 Nisan / Ankara
Bisiklet: 18 Nisan-9 Mayıs / Antalya
Bowling (kadın): 4-6 Nisan / İstanbul
Bowling (erkek): 11-13 Nisan / İstanbul
Futbol (kadın): 2-14 Nisan / Antalya
Futbol (erkek): 17-28 Nisan / Ankara
Güreş: 17-30 Nisan / Ankara
Hentbol: 17-30 Nisan / Ankara
Judo: 17-30 Nisan / Gaziantep
Karate: 17 Nisan-7 Mayıs / Ankara
Masa tenisi: 1-14 Nisan / Ankara
Oryantiring: 17-23 Nisan / Ankara
Play voleybolu: 23 Nisan-3 Mayıs / Ankara
Tekvando: 17-29 Nisan / Ankara
Voleybol: 23 Nisan-3 Mayıs / Ankara
Yüzme: 24 Nisan-7 Mayıs / Samsun