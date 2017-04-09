2017 Defolimpik Oyunları'na Doğru

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 18-30 Temmuz'da 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'na (2017 Defolimpik Oyunları) ev sahipliği yapacak Samsun'da, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya geldi.



Bakan Kılıç, "İşitme Engelliler Olimpiyatları'na 100 gün kala" etkinliği kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen buluşmada, spor müdürlerine, oyunlara ev sahipliği yapacak tesisleri gezdirdi.



Atakum Olimpik Yüzme Havuzu, Sporcu Fabrikası (Genel Koordinatörlük Binası), golf sahası, bowling salonu, atletizm pisti, Yaşar Doğu Spor Salonu ve Samsun Stadyumu'na yapılan gezilerde Bakan Kılıç, spor müdürlerine bilgi verdi.



Akif Çağatay Kılıç, daha sonra medya temsilcileri ile gündemdeki konularla ilgili sohbet toplantısı gerçekleştirdi.