2017 Defolimpik Oyunları'na Doğru

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapma noktasında bir marka ülke haline geldiğini söyledi.



Bakan Kılıç, 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'na (2017 Defolimpik Oyunları) 100 gün kala Samsun'da düzenlenen medya bilgilendirme toplantısında, bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



Sporun, toplumun farklı kesimlerinden, farklı dilden ve dinden insanı ortak amaçta birleştiren önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Kılıç, "Uluslararası organizasyonlar, ortak heyecanların dünya barışına da katkı sağladığı ve köprü görevi gören dev organizasyonlardır. Son derece önemli gördüğümüz 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları vasıtasıyla bu misyonu yerine getirebileceğimize inanıyoruz. Organizasyona yönelik hazırlıklar son derece hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.



Organizasyonlar ve müsabakalar için kullanılacak toplam 39 tesisin tamamına yakınının hazır olduğuna dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:



"Atıcılık, atletizm, bowling salonu inşa çalışmaları da bu ayın sonuna kadar tamamlanacak. Bu Defolimpik Oyunları şu ana kadar 17 farklı ülkede düzenlendi. Samsun, Defolimpik 2017 ön kayıt başvurularına göre oyunlar tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olmaya şu anda aday. Olimpiyatlar için Türk işaret dili ve uluslararası işaret dili eğitimlerimiz bütün hızıyla devam etmektedir. Oyunlar 21 branşta gerçekleştirilecek: Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, yol bisikleti, dağ bisikleti, bowling, futbol, tarihinde ilk kez golf, güreş hem grekoromende hem serbestte, hentbol, judo, karate, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme."



2 bin gönüllü görev alacak



Samsun'da organizasyon nedeniyle otellerde yüzde 100'e yakın doluluğa ulaşıldığını vurgulayan Kılıç, 2 bine yakın gönüllünün görev alacağını aktardı.



Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda sporcuların konaklamasının sağlanacağını ifade eden Bakan Kılıç, "Bu aynı zamanda, İşitme Engelliler Olimpiyatları çerçevesinde ilk kez hayat bulacak olan olimpiyat köyünün de oluşturulması anlamına geliyor. Buraya 2 bini aşkın sporcumuz yerleştirilecek. Sadece olimpiyat oyunlarının tesislerinin yapımının maliyeti, toplamda baktığımızda 450 milyon Türk lirasını aşan bir maliyettir." ifadelerini kullandı.



Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) yetkililerinin Samsun'da geçen yıl açılan golf sahasını gördüğünü anlatan Kılıç, şunları dile getirdi:



"Karadeniz Bölgesi'nin ilk sahası olma özelliğini taşıyan golf sahamız, bildiğimiz kadarıyla dolgu alanına inşa edilen tek golf sahası şu anda. Golfü de oyunların içine ekleme kararı aldılar. Çeşitli sebeplerden dolayı olimpiyatlara katılmama kararı alan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkeler, 18-21 Şubat tarihindeki toplantıdan sonra organizasyona katılma kararı aldılar. Şu anda toplantının etkileri ve bunun arkasından gelen yoğun katılım sonrasında sporcu sayımız ciddi manada artmıştır."



"Türkiye marka ülke haline geldi"



Organizasyonun dünya genelinde ilgi ile takip edilebilmesi için bütün çalışmaların yapıldığını belirten Bakan Kılıç, "Kurulacak basın merkeziyle beraber önümüzdeki aylar içinde oyunlara gidecek olan süreçte ciddi anlamda bir bilgilendirme ve haber çalışması yapılacak. Doğal olarak Samsun bu çalışmalarda hem tanıtım açısından hem de uluslararası camiada bilinirlik açısından öne çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda bir marka ülke haline geldi." diyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her organizasyona talip değiliz ve olmayacağız. Çünkü Türkiye'de gerçekten altyapı anlamında ulaştığımız nokta, sportif çalışmalarımızla geldiğimiz nokta dünyada sayılı ülkelerin ulaştığı bir noktadır. Biz bu organizasyonları ülkemize, dünyaya ve özellikle ülkedeki sporcularımıza destek vermesi açısından ve onların tecrübe kazanmaları için Türkiye'de yapmak istiyoruz. Aynı zamanda, uluslararası müsabakaları, olimpiyatları, paralimpik oyunlarını ve farklı branşlardaki kota müsabakalarını ülkemize alıp ev sahibi avantajını kullanmak isteriz."



İslam Dayanışma Oyunları'nın 5.'sinin 2021 yılında İstanbul'da yapılacağını işaret eden Bakan Kılıç, şunları kaydetti:



"18-30 Temmuz'da Samsun'da, İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde rekor düzeye gelecek olan oyunları düzenleyeceğiz. İlk oyunlar 1924 yılında yapılmıştı. En sonuncusu olan 22. oyunlar Bulgaristan'da yapıldı. Oraya Türkiye 169 sporcu ile katıldı. Yedi altın, 9 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazanmıştık. Turnuvada madalya sırasında 7. olmuştuk. Herhalde Samsun'da evimizde yapılacak turnuvada çok daha üst sıralarda oluruz inşallah. Bu anlamda işaret dilini öğrenmek de önemli bir olay. Dünyada bazı engellerle hayatlarını devam ettirmek zorunda olan kardeşlerimiz var. Bedensel ve zihinsel engellerin hayatımızı biraz daha zorlaştırdığını görüyoruz ama bu kardeşlerimiz bunların engel olmadığını ortaya koyan kardeşlerimiz."



Kılıç'ın konuşmasının ardından medya temsilcilerine olimpiyatların tanıtımı yapıldı.



Toplantıya, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ve sporcular da katıldı.