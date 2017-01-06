2017'de Kaçak Turizm Acentelerine Göz Açtırılmayacak

TÜRSAB ile Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri bir araya gelerek yeni turizm sezonunda kaçak turizm acentelerine karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.



TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, yıl içinde yapılacak kontroller ve denetimlerin nasıl olacağı tartışıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, "Turizm sektöründe herkes işini yapacak, özellikle acenteler konusunda ciddi şikayetler alıyoruz, turistler de bu konuda şikayetçi, yeni dönemde çok ciddi kontrollerimiz olacak" dedi.



TÜRSAB Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök de elinde hiçbir belgesi ve sorumluluğu olmayan kişilerin turizm sektöründe faaliyet göstermesinin sakıncalarına değinerek "Bazılarının elinde işletme belgesi yok, hiçbir sorumlulukları bulunmuyor, turist taşıyor. İşletme belgesiz seyahat acente (kaçak turlar) faaliyetlerin önlenmesi veya engellenmesi, üyelerimizin haklarının korunması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapacağız" diye konuştu. - TRABZON