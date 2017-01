2017'de E-ticareti Yönlendirecek 5 Trend

Zencommerce Türkiye Ülke Müdürü Emre Gülas, 2017'de e-ticareti yönlendirecek trendleri değerlendirdi. Gülas, e-ticarette yaşanan dijital dönüşümün girişimci ve firmalara 'hız ve kalite' vurgusu yaptığını belirtti.



Avrupa'nın önemli e-ticaret firması Zencommerce'ün Türkiye Ülke Müdürü Emre Gülas, 2017'de e-ticareti şekillendirecek trendleri ve beklentileri değerlendirdi. Büyük veri ve yapay zekanın başını çektiği dönüşüm, e-ticareti tüketicilerin davranışlarını öğrenen ve en kısa zamanda taleplere cevap veren bir akıllı sisteme dönüştürüyor. Gülas, girişimci ve firmaların e-ticarette yaşanan dönüşüme adapte olabilmeleri için önem verilmesi gereken trendleri şöyle sıraladı:



Mobil artık seçenek değil zorunluluk



Tüketicilerin internetten en büyük beklentisi hızlı ve olabildiğince pratik bir şekilde ürünlere ulaşabilmek olarak beliriyor. Ürünler hakkında en kısa zamanda bilgi sahibi olmanın aracı ise mobil cihazlar. Tüketiciler özellikle fiyat kontrolü için sürekli mobil cihazları kullanıyor ve ürün kontrolü ile satın alımın büyük kısmını mobil üzerinden gerçekleştiriyor. Geride bıraktığımız yıla ait küresel veriler, 2017'de tüketiciler nezdinde mobil adaptasyonun artmaya devam edeceğini gösteriyor. Wolfgang Digital'ın 80 milyon web sayfasından topladığı verilere göre, 2016'nın ikinci yarısında e-ticaret net geliri 247 milyon dolar oldu. E-ticaret sayfalarındaki görüntülemelerin yüzde 59'u ise mobil cihazlardan yapıldı.



Gülas, "Mobil uyumlu bir sanal mağaza e-ticaret sektöründeki markalar için artık bir zorunluluk. Mobil tarafta eksik olan bir sitenin rekabet gücü ciddi oranda azalacaktır" dedi.



Sosyal medyadan satış chatbot'larla gelişiyor



Yapay zekanın e-ticarete 2017'deki en büyük katkısı chatbot'lar olacak. Tüketici bilgileri ve davranışlarını ezberleyen otonom mesaj sistemleri, sorulara anında cevap vererek e-ticaret işlemlerini belirgin ölçüde hızlandıracak. Markalar 2017'de Facebook'un sunduğu veya kendi chatbot sistemleri ile müşterileriyle olan etkileşimlerini bir üst boyuta taşıyacak.



Gülas, bu sayede müşteri memnuniyetinin önemli ölçüde artacağına dikkat çekerek, "Sosyal ağlar üzerinden satışlar gün geçtikçe yaygınlaşıyor ancak sektör ve markalar büyüdükçe müşterilere verilen cevapların süresi artıyor, hizmet kalitesi düşüyor. Gelişen chatbot teknolojileri sayesinde müşteri soru sorduğunda mağazadan cevap beklemek yerine chatbot üzerinden istediği cevabı alabilecek. Bu sayede boyutu fark etmeksizin tüm mağazaların operasyon verimliliği artacak ve müşterilerin bekleme süresi minimuma düşecek" dedi.



Dikey pazarlar öne çıkacak



Ekonomik belirsizliğin öne çıktığı dönemlerde, teknolojik değişimleri daha iyi takip etmeyi ve bu değişimlere adapte olmayı sağlayan dikey pazarların önemi artacak.



Gülas, dikey pazarların 2017'de tüketici taleplerini karşılamada çok daha başarılı olacağını ifade ederek şunları söyledi: "2017 dikey pazarların yılı olacak. Temel sebebi, tüketicilerin büyük e-ticaret sayfalarına doymuş olması. Artık her yerde aynı ürünleri görüyorsunuz. Türkiye'deki tüketiciler birçok ürüne zaten rahatça ulaşıyor. Tüketiciler ürünlere kolayca ulaşabilmenin yanı sıra, artık keşfetmek istiyor. Dikey pazarlardaki satışların e-ticaret ile yasal ve denetimli kılınacak. Instagram, tüketicilerin keşfetmesini sağladığı ürünler sayesinde güç kazanıyor ancak halen e-ticareti kendi platformuna tam anlamıyla entegre edemedi. Instagram'dan pazarlanan ürünlerin yasal ve operasyonel olarak takibi için e-ticaret sitesi üzerinden satış yapılması en doğrusu olacaktır. Çünkü gelir idaresi bu platformlar üzerindeki denetimini 2017'de daha da sıkılaştıracak".



Hızlı tüketim e-ticarete giriyor



Başta ABD'de olmak üzere birçok marka ürünlerini hızlı tüketim trendine uygun kılmak ve en kısa sürede teslimatı tamamlamak için yeni stratejiler belirliyor. Perakende firmaları gıda, sağlık, kozmetik, mutfak ve banyo eşyaları gibi hızlı tüketilen ürünlere yönelik küçük mağazalar açarken, Uber ve Lyft gibi özel şoför firmaları en kısa zamanda teslimat için kullanılan birer e-ticaret aracına dönüşüyor.



Küresel e-ticarette giderek yaygınlaşan hızlı tüketim ve hızlı teslimat kültürünün, Türkiye'de de birçok girişime kapı açacağını belirten Gülas, "E-ticaret pazarı Türkiye'de artan bir ivme ile büyüyor ve hemen her sektörde yeni girişimler hızlı şekilde online satışa başlıyorlar. 2017'den itibaren Türkiye'de de hızlı tüketim ürünlerinin satışıyla ilgili birçok girişim bekliyoruz. İçecek, atıştırmalıklar bile artık kişilerin ayağına gelecek" şeklinde konuştu.



Kendi web sitenizden satış



Görmezden gelinmesi mümkün olmayan teknolojik değişimlere tanık olacak 2017, geleneksel yöntemleri benimseyen girişimci ve firmaların dijital dönüşüme ayak uydurması için son şans olabilir. Gülas, e-ticarete adım atan markaların sanal mağaza ile yollarına devam ederek özellikle iki faktörde avantaj sağlayacaklarını belirtirken sözlerini şöyle tamamladı: "Sosyal kanallardan satışta yasal kontroller artıyor. Denetim yeteneğinin şu an çok kısıtlı olduğu sosyal ağlarda gerekli altyapının kurulması daha uzun bir süre alacak. Kendi e-ticaret sayfasına sahip bir girişimci veya firma için meşruluk ve denetim gibi sıkıntılar söz konusu değil. Kendisine özel satış kanalını oluşturacak her marka, aynı zamanda diğer kanallardaki maliyetleri azaltma imkanı bulacak. Tüm ürün ve hizmetlerinizi tek bir platformda toplayan e-ticaret kanalınız, satış sürecinin tüm basamaklarındaki maliyeti de azaltacak". - İSTANBUL