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2017'de Dünya ve Türkiye
16 Ocak 2017 Pazartesi 11:02
Bekir Kavruk, 2017 yılında meydana gelmesi beklenen gelişmeleri ana hatlarıyla yazdı.
Bekir Kavruk, 2017 yılında meydana gelmesi beklenen gelişmeleri ana hatlarıyla yazdı.
Kaynak:
Dunya.com
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[9166461] Dunya.com
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