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2017'de 3 Artırım Yapılması Makul
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2017'de 3 Artırım Yapılması Makul

John Williams, 2017 yılında 3 faiz artırımı yapılması beklentisinin makul olduğunu söyledi.

2017'de 3 Artırım Yapılması Makul

John Williams, 2017 yılında 3 faiz artırımı yapılması beklentisinin makul olduğunu söyledi

Kaynak: Dunya.com

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