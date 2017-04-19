2017 Data Center Türkiye Konferansı Gerçekleştirildi

'Sektörün Buluşma Noktası' sloganı ile Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği (BASİD) tarafından 2013 yılı itibariyle her yıl düzenlenen, sektördeki tüm gelişmelerin paylaşıldığı '2017 Data Center Türkiye Konferansı' İstanbul'da gerçekleştirildi.



BASİD tarafından İstanbul'da 'Sektörün Buluşma Noktası' sloganı ile gerçekleştirilen '2017 Data Center Türkiye Konferansı'nda, veri merkezleri parametrelerinin ve bilişim altyapı sektörünün tüm boyutları ile değerlendirildi. En son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp, ele alınabileceği bir ortam sunuldu. Konferans, bu sene katılımcılarına ulusal ve uluslararası daha geniş bir ziyaretçi kitlesi, yerli ve yabancı medya katılımcıları ve Amerika'dan gelen sektör profesyonellerini, ziyaretçilerle buluşma fırsatını sundu.



Açılışta, Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği Başkanı İlhan Taşlı, Data Center Türkiye Konferansı Komite Başkanı Rahmi Bıyıklı ve Radyocu Cem Arslan konuşmalar gerçekleşti. Yabancı katılımcılardan Keyprocessor firmasının Dış Satış Koordinatörü Ed Jongbloed, veri merkezlerinin güvenliği hakkında bilgiler verdi. Konferans hakkında bilgi veren Bilişim Altyapı Derneği Başkanı İlhan Taşlı, "4 yıldır bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Daha önceki etkinliklerimiz Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Bu sene farklı mekan tercih ettik. Etkinlik mevsimini değiştirdik, bahar aylarına aldık. Konularımız; veri merkezlerinde optimizasyon, veri merkezlerinde tasarım ve modelleme, iletişim hızı gibi sektördeki ilgililerin dikkatini çeken başlıklardan oluştu. Bu seneki konferansın yoğun bir ilgiyle karşılaştığını görüyoruz. Bu da bizi sevindirdi" açıklamasında bulundu.



"Veri merkezlerini deprem kuşağında kurmak doğru değil"



Veri merkezlerini konumlanmasında deprem bölgelerinin etkisini açıklayan Taşlı, "Veri merkezlerinin en önemli konularından bir tanesi; süreklilik. Veri merkezlerinin deprem kuşağının çok yoğun olduğu bölgelerde kurulması ya da fay hatlarının üzerine kurulması doğru çözüm değildir. Bununla ilgili sismik çalışmaların daha detaylı şekle döndürülüp, özellikle deprem kuşağı olan ülkemizde, daha az risk taşıyan bölgelerin tercih edilmesinde önemli faydalar var. Bugünkü konuşmacılarımız özellikle stratejik yer seçimi ve sismik konusunda önemli bilgiler paylaştı"ifadelerini kullandı.



"Veri merkezlerinde enerjini yedeklemesine daha ciddi yatırımlar yapıldı"



Günümüz teknolojisinde veri merkezlerinin önemine değinen Taşlı, "Geçmişte ve günümüzde gerekli yatırımların yapılmadığı alanlarda, sistem çökme problemlerini yaşıyoruz. Geçmişte nu problem daha sık yaşanırken, günümüzde bu problemler aşıldı. İletişim ağları hızlandı ve yedeklendi. Veri merkezlerinde enerjini yedeklemesine daha ciddi yatırımlar yapıldı. Veri merkezleri daha çağdaş hizmetler verebilir hale getirildi. Sistem odalarından çıkılıp bu anlamda yatırımlar yapılması gerektiğinin önemine vurgu yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin, veri merkezinde stratejik yatırım noktası olması için yapılması gerekenleri ifade eden Taşlı, "Burada en büyük görev devletimize düşüyor. Bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması çok önemli. Bunların dışında bir takım teşvikler geliştirilebilir. Veri merkezi işletmecilerin her zaman dile getirmiş olduğu şikayetler var; vergi ve mali alanlarındaki düzenlemeler. Bu konuda eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Devletimizin bu alanda ciddi çalışmaları var. Yazılı ve görsel basından bunu takip ediyoruz. Bunu daha ileri bir noktaya taşınması gerekiyor. Özel sektörün ve STK'ların üzerine düşen görevler var. Yetişmiş insan kaynağı önemli. Özel sektördeki kurum, kuruluş ve STK'lar, bu alanda gerekli mücadeleyi vermeli. Doğru adımlar atılır ve yatırımlar yapılırsa veri merkezleri Türkiye'de stratejik yatım olması hayali önüne geçer" dedi.



"Modern merkezlerimiz var ama stratejik yatırım merkezleri haline gelmedik"



Veri merkezleri konusunda Türkiye ve dünyayı kıyaslayan Taşlı, "Aslında Türkiye'de Bilgi Teknolojileri yöneticileri olsun, danışmanlar olsun kendilerini belli bir seviyeye kadar geliştirmiş durumda. Çağdaş veri merkezi uygulamalarını gerek yurt dışındaki konferanslar, gerek yurtdışındaki üreticilerin davetleri üzerine yeni gelişmeleri takip etmeleri, Türkiye'de çağdaş veri merkezlerinin yapılmasına olanak sağladı. Modern merkezlerimiz var ama stratejik yatırım merkezleri haline gelmedik" açıklamasında bulundu.



Konferansa katılan Radyocu Cem Arslan, "Bu tür konferansların yararlı olacağını düşünüyorum. Bir şirketin kalitesini, o şirketin alt yapısı halleder. Dünyanın en iyi şirketi de olsanız, ürettiğiniz bir malı ya da ürettiğiniz düşünceyi halka doğru zamanda ve hızlı şekilde ulaştıramıyorsanız, o ürün insanların hiçbir işine yaramaz. Dolayısıyla alt yapı çok önemli" dedi.



"Datanız ne kadar kuvvetliyse kaliteniz ortaya çıkıyor"



Radyoculukta veri merkezlerin öneminden bahseden Arslan, "Mesleğe ilk başladığımızda yayın yaparken, kocaman kasetlerle yayın yapıyorduk. Cd'lerin, şarkıların, jingelerın, reklamların sonu yok. Çok ciddi bir birikim. Radyomuzun arşivinde 20 bine yakın şarkı var. Bazen şarkıyı arayıp bulamadığımızda düzenleme duygusu oluşuyor. Veri o kadar önemli bir şey ki; eskiden dinleyicini söylediği bir şarkı oluyor, onu hemen anında bulmak için birinin arşive koşup tozlu raflardan bulup getirmesi gerekiyordu. Şimdi iki düğmeyle konuştuğumuz konuya ait eseri hemen alabiliyoruz. Bizim için bu bir şarkı ama bu taraf için bir veri. Datanız ne kadar kuvvetliyse kaliteniz ortaya çıkıyor. Ülkemizde teknolojik alt yapısında herkese düşen bir görev var. Alt yapı konusunda herkesin ön ayak olması lazım" şeklinde konuştu.



Konferansa katılan Keyprocessor firmasının Dış Satış Koordinatörü Ed Jongbloed, "Yüksek kalitede düzenlenmiş bir etkinlik. Sektöründe üst düzey insanların burada. Burada bulunmaktan mutluyum. Data centerlerin güvenliği hakkında genel bilgiler sundum. Veri merkezleri daha çok elektronik güvenlik sistemlerine yönelik bilgiler paylaştım. Veri merkezleri değerli. Veri merkezlerin fiziksel güvenli ve elektronik güvenli hakkında bilgiler verdik" dedi. - İSTANBUL