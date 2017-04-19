Data Center Türkiye Konferansı Komite Başkanı Rahmi Bıyıklı, "Şirketlerin bilgiyi dönüştürmek için yaptığı yatırımlar veri merkezlerinin ekosistem alanında büyümesi anlamına gelmektedir." dedi.



Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği (BASİD) tarafından 2013 yılı itibarıyla her yıl düzenlenen, "2017 Data Center Türkiye Konferansı" Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleşti.



Konferans açılışında konuşan Bıyıklı, konferansın temel amacının ithal edilen teknolojiyi sektörde her alana ulaştırmak olduğunu söyledi.



Bıyıklı, "2012 Temmuz ayında başladığımız bu heyecan verici yol sizlerin desteği ve katkılarıyla büyüyerek gelişerek ilerliyor. Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz konferansla sektörün ihtiyaçlarını, gelişmelerini 18 farklı ve yenilikçi oturumla gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.



Şirketlerin bilgiyi dönüştürmek için yaptığı yatırımların veri merkezlerinin ekosistem alanında büyümesi anlamına gelmekte olduğunu belirten Bıyıklı, "Verileri saklayacak sistem, enerji sistemleri, iklimlendirme sistemleri,bilgi güvenliği gibi bir çok unsur veri merkezi yapısında konumlandırılmaktadır." ifadelerini kullandı.



Bıyıklı, misyonlarının Türkiye ölçeğinde katma değer yaratmak ve sektördeki bilgi seviyesinin teknoloji okur yazarlığının arttırılması olduğunu kaydetti.



BASİD Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Taşlı ise "Teknoloji alanında baş döndürücü bir değişim yaşıyoruz. Çok klasik olacak ama 90'lı yılların sonunda cep telefonu hayatımıza girmeye başladı. Çok geçmeden şunu söylemeye başladık; 'Bu cep telefonları hayatımıza girmeden nasıl yaşıyorduk'. Aradan 10 yıl geçti akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Bu akıllı telefonlar olmadan önce nasıl yaşıyorduk." dedi.



Teknoloji alanında değişim yaşanırken veri merkezlerinde de müthiş bir değişim yaşandığını belirten Taşlı, dünyada artık sınırların ortadan kalktığını, dünyanın global bir pazara doğru gittiğini belirtti.