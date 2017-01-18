'2017 çok daha iyi bir yıl olacak'

Dolar kurunun geçtiğimiz hafta 3,94 olmasına "Çok güzel oldu" demediklerini söyleyen Büyükekşi, "Euro ve doların bu kadar yükselmesi Türkiye ekonomisinin hayrına değil. Yatırımı ve borcu olanlar var. Merkez Bankasının attığı adımları destekliyoruz" dedi.

2017 büyüme rakamını yüzde 3,1, enflasyonun ise yüzde 9 olarak beklediklerini ifade eden Büyükekşi, "İhracat açısından 2017'nin, 2016'dan daha iyi olacağını öngörüyoruz. Dünya için tek risk Trump'ın ne yapacağını kimsenin kestiremiyor olması" diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında TİM'in 2016 değerlendirmesi ve 2017 beklentilerini anlattı. Geçtiğimiz hafta dolar kurunun 3.94'ü gördüğünü hatırlatan Büyükekşi, şunları söyledi: "Çok güzel oldu demiyoruz. Bizim açımızdan makro dengeler önemli. Euro ve doların bu kadar yükselmesi Türkiye ekonomisinin hayrına değil. Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi yoluyla örtülü faiz artırımı ve swap işlemlerle ilgili kararı, kuru belli bir seviyede tuttu. Merkez Bankası gereği neyse onu yapması gerektiğini söylüyoruz."

İhracatçının kur 3.94 olduğunda yaptığı satış bağlantısında maliyeti de buna göre hesapladığını belirten Büyükekşi, "Volatilite nedeniyle kur geriye gittiğinde satış fiyatından zarar edecek" dedi. Yatırımı ve borcu olanlar da olduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Merkez Bankası'nın kurda attığı adımları destekliyoruz" dedi.

Dolar kurunun makul seviyesinin 3,50 civarı olarak düşündüklerini söyleyen Büyükekşi, "İhracat açısından rekabetçi kuru bu seviyede görüyoruz. İhracatçılar açısından en önemlisi istikrarlı kurdur. Sürekli iniş ve çıkışlar ihracatçıların yararına değildir" şeklinde konuştu. İhracatçıların bu dönemde yaptıkları faaliyetten, yani faaliyet karını hedeflemesi gerektiğini anlatan Büyükekşi, "Spekülatif karla ilgilenmesinler, hedge enstrümanlarını kullansınlar" diye konuştu. TİM'in 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,1, enflasyon için ise yüzde 9 olarak açıklayan Büyükekşi, enflasyonda bir miktar artış öngördüklerini söyledi.

Sayın Başbakanın 'seçim olmayacak' demesi pozitif gelişme

Büyükekşi, 2017'yi ihracatta 'Atılım Yılı' ilan ettiklerini ve bunun petrol ile emtia fiyatlarında toparlanma, başta Rusya ve Irak olmak üzere çevre ülkelerle sorunların düzelmesi, petrol ihracatçısı ülkelerin ekonomilerinin toparlanması sayesinde olacağını hatırlattı. Büyükekşi, Rusya'ya ihracatın bu yıl 2016'ya göre 1,5 milyar dolar artarak yaklaşık 3,5 milyar dolar olacağı beklentisini aktardı. Hükümetin ihracatçılara verdiği destekleri artırmasının da atılım yılının en büyük motivasyonu olacağını belirten Büyükekşi, "Özellikle proje bazlı süper teşvik modeli dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.

2017'nin 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacağını öngördüklerini ve Orta Vadeli Program Hedefini aşarak 155 milyar dolar ihracat rakamına ulaşılacağını söyleyen Büyükekşi, "Dünya açısından tek risk Trump'ın ne yapacağını kimsenin kestiremiyor olmasıdır. Meksika'ya karşı yaptırımlardan bahsediyor. Çin ile ilgili açıklamalar yapıyor. Trump'ın alacağı kararların Dolar/Euro paritesine etkisi Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor" dedi. Türkiye'de Anayasa Referandumu olacağını ifade eden Büyükekşi, "Referandumla ilgili yapılacak çalışmalar olacak. Sayın Başbakanın 2019'dan önce seçim olmayacağını söylemesi pozitif bir gelişme" diye konuştu.

2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine de değinen Büyükekşi, şöyle konuştu: "Bazıları 'hedefi revize edin' diyor. 500 milyar dolar rakamını dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay alacağımızı hedefleyerek belirledik. Dünya ticaretinin artış seyrinin koruyarak 34 trilyon dolar olacağını varsaydık. Ancak son birkaç yıldır dünya ticareti azalış trendinde. Bizim ana hedefimiz yüzde 1,5 pay almak. Bu yıl yüzde 0,89 ile rekor seviyeye çıktık. Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz."

Türkiye'nin 2016'da ihracat kaybının emtia ve petrol fiyatlarında düşüş, jeopolitik riskler ve parite nedeniyle toplam 9,1 milyar dolar olduğunu söyleyen Büyükekşi, miktar bazında artış göstererek yüzde 4,1 yükselişle 104 milyon tona çıktığını söyledi.

Büyükekşi, 2017'de TİM'in yurtdışında Türk Ticaret Merkezlerinin açılışını gerçekleştireceğini açıkladı. Chicago, New York, Dubai ve İran'da ofislerin kiralandığını açıklayan Büyükekşi, bu yıl toplamda 10 ülkeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye İmaj Kampanyası çalışmaları çerçevesinde 16 dev firma yöneticisiyle gerçekleştirilen çekimlerin 7 hedef ülkede yayınlanacağını belirten Büyükekşi, bu yıl ilk kez Türkiye Marka Konferansı düzenleyeceklerini söyledi.