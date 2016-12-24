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2017 Bütçesi Yürürlüğe Girdi
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2017 Bütçesi Yürürlüğe Girdi

2017 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

2017 Bütçesi Yürürlüğe Girdi

2017 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: Dunya.com