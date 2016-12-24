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2017 Bütçesi Yürürlüğe Girdi
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2017 Bütçesi Yürürlüğe Girdi
24 Aralık 2016 Cumartesi 17:52
2017 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
2017 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak:
Dunya.com
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