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Taraftar kadınların geleneksel dansı detaylar
Taraftarların arabalarla dolaşması detaylar Port-Gentil - Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'ndan Mali ile Mısır milli takımları arasında oynanacak maç öncesi Port-Gentil kentindeki taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
2017 Afrika Uluslar Kupası - Taraftarlar Geleneksel Danslarıyla Takımlarına Destek Oldu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Taraftar kadınların geleneksel dansı detaylar Taraftarların arabalarla dolaşması detaylar Port-Gentil - Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'ndan Mali ile Mısır milli takımları arasında oynanacak maç öncesi Port-Gentil kentindeki taraftarlar,...
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