- Ganalı taraftarların sevinç gösterisi
Polisin taraftarlara müdahalesi
Stada giriş yapan taraftarlar PORT-GENTİL - Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'ndan Gana ile Mali Milli takımları arasında oynanacak maç öncesi Port-Gentil kentindeki Ganalı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
2017 Afrika Uluslar Kupası Heyecanı
- Ganalı taraftarların sevinç gösterisi Polisin taraftarlara müdahalesi Stada giriş yapan taraftarlar PORT-GENTİL - Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'ndan Gana ile Mali Milli takımları arasında oynanacak maç öncesi Port-Gentil kentindeki Ganalı taraftarlar,...
- Ganalı taraftarların sevinç gösterisi
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