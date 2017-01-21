2017 Afrika Uluslar Kupası Heyecanı

- Ganalı taraftarların sevinç gösterisi Polisin taraftarlara müdahalesi Stada giriş yapan taraftarlar PORT-GENTİL - Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'ndan Gana ile Mali Milli takımları arasında oynanacak maç öncesi Port-Gentil kentindeki Ganalı taraftarlar,...

2017 Afrika Uluslar Kupası Heyecanı

- Ganalı taraftarların sevinç gösterisi
Polisin taraftarlara müdahalesi
Stada giriş yapan taraftarlar PORT-GENTİL - Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'ndan Gana ile Mali Milli takımları arasında oynanacak maç öncesi Port-Gentil kentindeki Ganalı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

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