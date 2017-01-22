Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Mısır, Uganda'yı 1-0 mağlup etti.



Port-Gentil kentinde oynanan maçta Mısır'a galibiyeti getiren golü, 89. dakikada Abdallah Saied kaydetti.



Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Mısır, puanını 4'e yükseltti. İkinci maçından da mağlup ayrılan Uganda'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.



D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarda, 25 Ocak Çarşamba günü Mısır ile Gana ve Uganda ile Mali karşı karşıya gelecek.