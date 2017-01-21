Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Fas, Togo'yu 3-1 mağlup etti.
Oyem kentinde oynanan mücadelede, Fas'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Aziz Bouhaddouz, 21. dakikada Romain Saiss ve 72. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. Togo'nun tek golünü ise 5. dakikada Mathieu Kossivi attı.
Trabzonspor'da forma giyen Togolu Serge Akakpo, yedekler arasında başladığı karşılaşmada süre alamadı.
C Grubu'ndaki 3. ve son maçlarda, 24 Ocak Salı günü Fas ile Fildişi Sahili ve Togo ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek.
2017 Afrika Uluslar Kupası
Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Fas, Togo'yu 3-1 mağlup etti.
Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Fas, Togo'yu 3-1 mağlup etti.
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