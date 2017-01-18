2017 Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Gabon, A Grubu'ndaki ikinci maçında Burkina Faso ile 1-1 berabere kaldı.





Başkent Libreville'de oynanan karşılaşmada Burkina Faso, oyuna 11. dakikada Jonathan Pitropia'nın yerine giren Kayserispor'un eski golcüsü Prejuce Nakoulma'nın 23. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.



Ev sahibi Gabon, 38. dakikada takım kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang'ın penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.



Burkina Faso'da, Kayserisporlu Alain Traore 77 ve Kardemir Karabüksporlu Abdou Razack Traore 90 dakika sahada kaldı. Kardemir Karabüksporlu Andre Biyogo Poko da Gabon'da 75 dakika oynadı.



Gabon, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 22 Ocak Pazar günü Kamerun ile karşılaşacak. Burkina Faso ise aynı tarihte Gine-Bissau ile mücadele edecek.