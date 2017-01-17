2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas'ı 1-0 yendi.
Gabon'un Oyem kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol atamayınca, soyunma odasına 0-0'lık skorla gidildi.
Müsabakanın 55. dakikasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Herve Kage'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas karşısında 3 puanı tek golle aldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Lomalisa Mutambala 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala 65. dakika sahada kaldı.
2017 Afrika Uluslar Kupası
2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas'ı 1-0 yendi.
2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas'ı 1-0 yendi.
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