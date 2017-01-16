2017 Afrika Uluslar Kupası B Grubu karşılaşmasında Senegal, Tunus'u 2-0 yendi.



Franceville kentinde oynanan mücadelede Senegal'e galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada penaltıdan Liverpool'un yıldız futbolcusu Sadio Mane ve 30. dakikada Kara Mbodj attı.



Senegal Milli Takımı'nda Çaykur Rizespor'da kiralık forma giyen file bekçisi Abdoulaye Diallo, Aytemiz Alanyaspor'dan Lamine Gassama 90'ar dakika, Osmanlısporlu Alfred N'Diaye ise 72 dakika sahada yer alırken, Fenerbahçe'nin golcüsü Moussa Sow oynamadı. Tunus'ta ise Çaykur Rizesporlu Mohammed Ali Yakoubi forma şansı bulamadı.