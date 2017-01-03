2016 Yılsonu TÜFE'si...

Medyan tahmini Aralık için %0,90 olmakla birlikte, %1,70 olarak açıklanan İTO verisi nedeniyle bugün enflasyonun medyan tahminlerin üzerinde de gelme ihtimali bulunmaktadır. Yıllık enflasyon için tahmin medyanı %7,60, muhtemelen %7,60 ila 8 arasında bir enflasyon göreceğiz. Kur geçişkenliğinin önümüzdeki aylarda enflasyonu yukarı doğru götürmesini bekliyoruz.

Bugün yurtdışında ise; Almanya'dan gelecek olan TÜFE ve işsizlik verileri ile ABD'den gelecek olan ISM verisi izlenecek. ISM imalat endeksi için Aralık medyan tahminleri endeksin 53,7'ye yükselmesi yönünde.