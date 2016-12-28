2016 yılının en uzun Altın Petek'i dün TRT 1'deydi

Gümüş joker, 10.000'de takıldı

Oyuncu Engin Hepileri'nin sunumuyla yayınlanan Altın Petek Bilgi Yarışması, dünkü bölümde yarışan 7 yarışmacıdan 6'sı 10.000 TL ödül alarak yarışmayı tamamladı. Gümüş Joker sayesinde yarışmacının istediği bir soruyu doğru cevapladığı taktirde ödülü garantilemesi kuralının uygulandığı yarışmada, ilerleyen etaplardaki soruyu yanlış cevapladıklarında, Gümüş Joker ile garantiledikleri ödülü almaya hak kazanıyorlar.

GİRİŞİMCİLER ALTIN PETEK'E KADAR GELDİ

İlginç hayat hikâyeleri olan yarışmacılar, Altın Petek Bilgi Yarışması'nın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi. 2016 yılın son ve şimdiye kadarki en uzun bölümünde 10.000 TL'lik ödül tek ortak nokta değildi. Yarışmacılardan Muhammed Deleş ve Vahab Demir, girişim yapmak için yarışmaya katılmışlardı.

İstiridye mantarı fikri olan Muhammed Deleş ve teknik arı yetiştiricisi olmak isteyen Vahab Demir, bu bölümde Altın Petek sorusunu gören iki yarışmacı oldu. Deleş, 11'inci soruda 100.000 TL'lik soruda elenirken, Vahab Demir 50.000 TL değerindeki Altın Petek sorusunu bilemedi.

ALTIN PETEK SORULARI "EN"LERDEN

Benzerlikler Altın Petek sorularında da sürdü. "Dünyanın en küçük antilop"u sorusunu bilemeyen Muhammed Deleş ve "Dünyanın en pahalı müzik aleti" sorusuna takılan Vahab Demir, "en"ler sorularında kaybetmiş oldu.