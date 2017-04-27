2016 Yılında Malatya'da 3 Bin 984 Kişi Öldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Malatya Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı ölüm nedenleri istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre 2016 yılında Malatya'da ikamet eden kişilerden 3 bin 984 kişi öldü.



TUİK'in yaptığı analizlere göre 2016 yılında Malatya'da en fazla ölüm, bin 630 kişi ile dolaşım sistemi hastalıklarından gerçekleşirken dolaşım sistemi hastalıklarından sonra en fazla ölüm 710 kişi ile iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ve 504 kişi ile de solunum sistemi hastalıklarından gerçekleşti. - MALATYA