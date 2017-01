2016 Yılında 60 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkan Vekili Cengiz Erişir, "2016'da ülke genelinde 20 binin üzerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 34 bin 204 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 7 bine yakını tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında toplam 60 ton uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.



2016 yılı uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2017 yılı hedeflerinin belirlenmesi amacıyla '1. Uyuşturucu ile Mücadele İstişare Toplantısı' Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığının ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.



Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı ve Uyuşturucu İzleme Merkezi (TUBİM), Bilim Kurulu üyesi akademisyenler ve 81 İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlerinin katıldığı istişare toplantısında konuşma yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkan Vekili Cengiz Erişir, uyuşturucu bağımlılığının her geçen gün dünya toplumlarının sağlığının tehdit eder hale geldiğine dikkat çekerek, "Birleşmiş Milletlerin 2016 Dünya Uyuşturucu Raporu dünyada uyuşturucu kullanımının yüzde 5,2'ye yükseldiğini ve her yıl ise ortalama 200 bin insanın uyuşturucudan öldüğünü ortaya koymaktadır" bilgisini verdi.



"Birbirinden bağımsız ülke politikaları uyuşturucuyla mücadeleyi zorlaştırıyor"



Bazı ülkelerin yasal esrar kullanımın yolunu açtığını bir takım ülkelerin ise kokaini dünya piyasasınında sempatik hale getirmeye çalıştığını ifade eden Cengiz Erişir, "Birleşmiş Milletler üye ülkeleri bu sorunla mücadeleye davet etse de birbirinden bağımsız ülke politikaları mücadeleyi maalesef imkansız hale getirmektedir. Nitekim bir takım ülkeler yasal esrar kullanımının yolunu açarken bir takım ülkelere ise kokaini dünya piyasasında sempatik hale getirmektedir. Buna Avrupa'nın bazı ülkelerinde uygulanan yasal tüketim uygulamaları da eklenince böylesine önemli bir sorunla mücadele etmek oldukça güç hale gelmektedir" diye konuştu.



"Türkiye, komşu ülkelerinde devam eden uyuşturucu imal ve ticaretinden ciddi anlamda etkilenmektedir"



Asya ve Avrupa'da üretilen uyuşturucuların tüketim bölgelerine transferinde Türkiye'nin önemli bir önemli bir kavşak olduğunun altını çizen Erişir, Türkiye, komşu ülkelerinde devam eden uyuşturucu imal ve ticaretinden de ciddi anlamda etkilenmektedir" dedi.



"Ülkemiz transit olmanın yanı sıra genç ve dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi, sosyal hayat çeşitliliği, nüfus hareketliliği, turizmi ve bölgesindeki terörist faaliyetler sebebiyle uyuşturucu tacirlerinin doğrudan hedefi konumundadır" diyen Erişir, "Toplumlarda meydana getirdiği ağır tahribatların yanı sıra terör örgütlerine sağladığı finans bakımından önemli bir tehdit olan uyuşturucu güvenlik güçlerimizin öncelikli mücadele alanlarındandır. Bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğümüzce etkin tedbirler alınarak uygulanmaya konmuştur" açıklamasını yaptı.



"Operasyon ve şüpheli sayısında düşüş, ele geçirilen uyuşturucu miktarında ise artış göze çarpmaktadır"



"Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatımızın öncelikli politikası elbette ki kendi insanımızı bu riskten korumaktır" ifadesini kullanan Erşir, 2016 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlara değinerek şu bilgileri verdi:



"2016'da ülke genelinde 20 binin üzerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş bu operasyonlarda 34 bin 204 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 7 bine yakını tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında toplam 60 ton uyuşturucu ele geçirilmiştir. Veriler 2015 ile kıyaslandığında operasyon ve şüpheli sayısında düşüş, ele geçirilen uyuşturucu miktarında ise artış göze çarpmaktadır."



Üç gün sürecek 1. Uyuşturucu ile Mücadele İstişare Toplantısında 2016 yılı uyuşturucuyla mücadele verilerinin etraflıca analiz edilmesi ve 2017 yılında mücadelenin iyi yönlerinin geliştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi amaçlanıyor. - ANKARA