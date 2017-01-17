HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
2016 Yılında 27 Milyarlık Çek Karşılıksız Çıktı
BİST
82.431 %0,88
DOLAR
3,7756 %-0,97
EURO
4,0394 %-0,08
PARİTE
1,0697 %0,91
ALTIN
147,61 %0,17
FAİZ
11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Bakanlıktan Yaban Hayvanlarına Yiyecek
Ziraat Bankasına Gürcistan İzni
2016 Yılında 27 Milyarlık Çek Karşılıksız Çıktı
17 Ocak 2017 Salı 16:57
2016 yılında 27.4 milyar TL'lik 778 bin adet çek karşılıksız çıktı.
2016 yılında 27.4 milyar TL'lik 778 bin adet çek karşılıksız çıktı.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9171527] Dunya.com
4
16
24
Almanlardan itiraf: Türkiye bunu hak ediyor
12 milyon emekli için tarihi karar
Ve efsane profesör tartışmaya son noktayı koydu!
Çalışma Bakanı'ndan binlerce kişiye iş müjdesi!
Altın önce yükseldi, sonra düştü
Kimse durduramıyor, rekor üstüne rekor kırdı
Öldürüp yol kenarına attılar, asıl vahşet evde ortaya çıktı