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2016 Yılında 27 Milyarlık Çek Karşılıksız Çıktı
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2016 Yılında 27 Milyarlık Çek Karşılıksız Çıktı

2016 yılında 27.4 milyar TL'lik 778 bin adet çek karşılıksız çıktı.

2016 Yılında 27 Milyarlık Çek Karşılıksız Çıktı

2016 yılında 27.4 milyar TL'lik 778 bin adet çek karşılıksız çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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